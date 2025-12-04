Manutenção fortalece eficiência energética de inversores

O Brasil vem se consolidando como um dos principais mercados de energia solar do mundo. Segundo informações da Solar Power Europe divulgadas pela Exame, o país ocupa hoje a quarta posição global, atrás apenas da China, dos Estados Unidos e da Índia. Em 2024, foram adicionados 18,9 gigawatts de potência pico fotovoltaica, reforçando o papel estratégico da fonte renovável na matriz elétrica nacional.



Dados da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), compartilhados pela Agência Brasil, mostram que a geração solar já superou 55 gigawatts de potência instalada operacional, o que corresponde a 22,2% da capacidade elétrica do país. Essa expansão evitou a emissão de cerca de 66,6 milhões de toneladas de gás carbônico na geração de eletricidade.



Nesse cenário, a manutenção especializada de equipamentos voltados para este setor ganha relevância. Bruno Bueno, CEO da Ozora Soluções, empresa especializada em manutenção e reparos de inversores solares, explica que os inversores solares são considerados o “cérebro” dos sistemas fotovoltaicos, responsáveis por converter a energia em corrente alternada utilizável.



Já os inversores de frequência desempenham papel central na modernização industrial, permitindo o controle preciso da velocidade e do torque de motores elétricos. “Os inversores solares são vitais para a transição energética, enquanto os de frequência otimizam o consumo de energia nas indústrias, adequando-o à demanda real”, explica.



Ele destaca que a eficiência energética do sistema depende diretamente da saúde desses equipamentos e que a manutenção adequada pode garantir máxima performance e confiabilidade. “Quando a manutenção é negligenciada, o inversor pode operar com baixo rendimento devido a componentes degradados ou superaquecimento, o que leva à perda de geração de energia ou ao desperdício de consumo por controle impreciso”, afirma.



“O cuidado periódico assegura que o equipamento trabalhe dentro das especificações de projeto, protegendo o investimento e maximizando o retorno energético e financeiro”, acrescenta o executivo.



Manutenção preventiva evita falhas



Entre os problemas mais comuns identificados pela Ozora estão o superaquecimento causado pelo acúmulo de sujeira e poeira nos filtros de ar e dissipadores de calor.



Segundo Bueno, esse excesso de temperatura pode acelerar a degradação de componentes críticos, como IGBTs e capacitores. “A ausência de inspeção pode deixar passar conexões elétricas frouxas, que geram pontos quentes, ou falhas no firmware que comprometem o desempenho e a comunicação do inversor”, detalha.



Para o especialista, a manutenção preventiva, realizada em intervalos regulares, é vista como estratégia essencial para prolongar a vida útil dos equipamentos.

“Ela inclui limpeza técnica, reaperto de terminais e inspeção visual de componentes internos. Já a manutenção corretiva acontece após a falha, com reparos emergenciais para restaurar a funcionalidade do equipamento”, explica.



Crescimento do setor reforça medidas sustentáveis



A expansão da energia solar no Brasil reforça a importância de práticas sustentáveis também na manutenção dos equipamentos. Dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), compartilhados pelo Portal Solar, apontam que, atualmente, cerca de 3 milhões de sistemas residenciais somam 20,8 gigawatts de potência instalada, beneficiando mais de 4 milhões de consumidores que aderiram à geração distribuída.



Esse crescimento exige maior atenção à confiabilidade dos inversores, que sustentam a operação contínua e eficiente dos sistemas. Dessa forma, a Ozora Soluções estrutura seus serviços em etapas que incluem coleta, diagnóstico avançado e reparo especializado.



“Emitimos um laudo técnico gratuito em até 24 horas para inversores solares. O reparo é feito com substituição de componentes, não apenas de placas inteiras, o que pode reduzir custos e tempo. Finalizamos com testes em bancada que simulam condições reais de operação e oferecemos garantia estendida de 180 dias”, explica Bueno.



Além disso, o laboratório da empresa utiliza ferramentas de última geração para identificar a causa raiz das falhas. A metodologia de reparo busca recuperar componentes específicos, evitando trocas desnecessárias. A limpeza técnica e descontaminação profunda são obrigatórias, e todos os serviços passam por testes que reproduzem o ambiente real do inversor.



Segundo o CEO da empresa, além de assegurar a eficiência energética, a manutenção especializada também pode contribuir para a economia circular. “Ao realizar reparos no nível do componente, conseguimos recuperar a funcionalidade de forma custo-efetiva. Isso evita o descarte prematuro e reduz a necessidade de fabricar novos equipamentos, prolongando a vida útil dos inversores”, afirma.



Para ele, em mais de 90% dos casos, o reparo é a opção mais inteligente, tanto para o cliente quanto para o meio ambiente. “Também oferecemos atendimento de plantão 24 horas via WhatsApp, coleta gratuita e equipe técnica que conhece todas as marcas e modelos de inversores. Nosso objetivo é garantir máxima disponibilidade operacional para os clientes”, conclui Bruno Bueno.



