Circuito Universitário de Skate anuncia etapa no Centro de Esportes Radicais

O cenário do skate universitário brasileiro se prepara para receber a 16ª edição do Circuito Universitário de Skate, que tem sua primeira etapa confirmada para o dia 6 de dezembro de 2025, no Centro de Esportes Radicais. O evento que une esporte e educação celebra mais um ano com a chegada de novos parceiros.

A primeira etapa, no Centro de Esportes Radicais, terá disputas nas modalidades Street e Park, nas categorias masculino open, feminino open e master (exclusiva para skatistas a partir de 35 anos). A expectativa é receber centenas de skatistas universitários em busca não apenas do pódio, mas também da bolsa de estudo.

Desde sua criação, o Circuito Universitário de Skate, organizado pela Associação de Skate Universitário (ASU), já proporcionou mais de 60 bolsas de estudo de graduação e pós-graduação da UniSant’Anna. Ao longo de suas 15 edições anteriores, mais de 10 mil estudantes passaram pelas pistas do circuito.

A edição de 2025 chega com uma novidade em parceria com a Red Bull, que promoverá a batalha de rima, integrando a cultura urbana e a música ao universo do skate. Além disso, o evento dará continuidade a ações sociais e de inclusão com o Instituto Sandro Dias (ISD).

O destaque desta edição é a chegada do banco BV como um dos principais apoiadores. Por meio da plataforma BV Esportes, criada em 2018, o banco tem investido em projetos esportivos brasileiros.

Marco Ferragina, vice-presidente da ASU, destaca a essência do Circuito: “As bolsas de estudo por mérito esportivo, comuns em universidades dos Estados Unidos, ainda são pouco difundidas nas instituições brasileiras. Unir o skate ao ensino superior tem tornado o Circuito maior a cada ano”.

No dia do evento, será necessário apresentar comprovante de matrícula ou diploma universitário, reafirmando o caráter universitário do evento. Além disso, haverá a categoria Best Trick para frequentadores da pista, não sendo necessário ser universitário.

A 16ª edição do Circuito Universitário de Skate conta com o patrocínio do banco BV, realização da Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura de São Paulo, organização e produção da Associação de Skate Universitário (ASU), homologação CBSK e apoio do Instituto Sandro Dias, Brabois, Diet Skateboards, Shoc Skt e do Centro Universitário UniSant’Anna.