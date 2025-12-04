Garden lança planner para unir organização e saúde emocional

A relação entre organização pessoal e saúde mental tem ganhado força em pesquisas de mercado e na rotina das pessoas. Um estudo divulgado pela VEJA Saúde, feito por pesquisadores da Universidade de Connecticut (EUA), aponta que a bagunça e o caos diário na vida das pessoas esgotam os recursos cognitivos e afetam o cérebro de forma negativa, prejudicando a concentração e ampliando sentimentos de angústia e inquietação.



Ainda segundo o levantamento, a desordem, seja no espaço físico ou na organização das tarefas do dia a dia, sinaliza ao cérebro que existem assuntos inacabados, gerando um estado de alerta contínuo que aumenta o estresse.



Assim, com o objetivo de unir em um único planner organização, psicoeducação e práticas terapêuticas, a Editora Garden anuncia o lançamento do Ser Planner 2026. Edisiane Sousa, diretora da Editora Garden, afirma que o lançamento redefine a ideia de planejamento pessoal ao tratá-lo como uma ferramenta de cuidado emocional, e não apenas de produtividade.



“O Ser Planner nasceu da compreensão de que organização e saúde mental caminham juntas. Quando estruturamos a rotina com consciência, com espaço para trabalho, descanso e autocuidado, oferecemos ao cérebro previsibilidade e reduzimos a ansiedade”, explica a profissional. “Organizar também é um ato de cuidar da mente. É transformar o caos interno em clareza e propósito”, acrescenta.



Idealizado para promover equilíbrio emocional no cotidiano, o Ser Planner 2026 combina planejamento com exercícios de reflexão, escrita terapêutica, autoconhecimento e acompanhamento emocional.



Além das visões anuais, mensais e semanais, o planner traz recursos de psicoeducação, como autoavaliações, rastreadores de hábitos, arteterapia, checklists de bem-estar, roda da vida e perguntas que ampliam a consciência sobre padrões e emoções.



Para Edisiane, o hábito de planejar pode ser muito mais emocional do que produtivo. “Planejar não é apenas sobre metas: é sobre significado. Quando escrevemos o que sentimos e definimos ações alinhadas aos nossos valores, criamos uma rotina que faz sentido. O Ser Planner 2026 foi desenhado com essa filosofia: unir organização a pausas de reflexão que ajudam o usuário a se reconectar consigo mesmo”, analisa.

Planejamento como ferramenta de autocuidado

Em um mundo acelerado e hiperconectado, organizar-se pode tornar-se uma prática ativa de autocuidado, conforme ressalta a profissional. “Planejar é desacelerar com propósito. Abrir um planner, respirar e escrever o que é essencial se torna um ritual de presença. É uma forma de cuidar do tempo, das emoções e dos sonhos”, completa a diretora.

O planner foi produzido em papel pólen, com capa dura e paleta de tons neutros, reforçando através do projeto gráfico a proposta acolhedora. O Ser Planner 2026 é parte da Coleção Embelezar a Vida e foi criado para transmitir serenidade e tornar o planejamento um momento prazeroso da rotina.

O lançamento da Garden tem como foco integrar design, conteúdo e propósito emocional. “Cada detalhe do planner foi pensado para acolher. O design, o conteúdo e o propósito que guia. O Ser Planner não quer apenas ajudar na rotina: ele quer ajudar o usuário a viver com mais intenção e leveza”, afirma Edisiane.

Com o lançamento, a Editora Garden deseja reposicionar o planejamento pessoal como prática de saúde emocional, propondo que organizar o ano seja também uma oportunidade de autocuidado, consciência e equilíbrio.

Para conhecer mais detalhes do Ser Planner 2026, basta acessar:

https://editoragarden.com/ser-planner-2026/