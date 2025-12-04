Prospecção qualificada redefine estratégias na advocacia

Nos últimos anos, o mercado jurídico brasileiro tem enfrentado transformações profundas na forma de atrair e reter clientes. O modelo tradicional, baseado em indicações e reputação construída ao longo de décadas, já não responde às demandas de um ambiente cada vez mais competitivo e digitalizado.



Nesse contexto, cresce a percepção de que a advocacia precisa incorporar práticas de gestão e tecnologia, adotando ferramentas que permitam identificar oportunidades reais e estabelecer conexões estratégicas com potenciais clientes.



A advogada Priscila Pinheiro, CEO do Grupo Adali, acredita que a advocacia esteja passando por um processo inevitável de transformação onde os advogados precisam estar capacitados para os avanços tecnológicos que já são necessários para se destacar na área.



“Hoje, os advogados precisam se posicionar de forma estratégica, utilizar dados, automação e ferramentas digitais para alcançar o cliente ideal no momento certo”, destaca.



O 1º Estudo Demográfico da Advocacia Brasileira, realizado pelo Conselho Federal da OAB com mais de 20,8 mil entrevistados, mostra que 72% dos advogados atuam como autônomos, sendo que 51% trabalham em regime de home office.



Esse perfil evidencia a necessidade de soluções digitais que apoiem a prospecção de clientes, já que grande parte da advocacia não conta com estruturas tradicionais de marketing ou equipes dedicadas à prospecção.

JusDinâmico



Na prática, a prospecção qualificada significa atrair clientes que realmente necessitam do serviço jurídico oferecido, com clareza sobre suas demandas e expectativas. É nesse cenário que surge o JusDinâmico, plataforma desenvolvida pelo Grupo Adali para oferecer estrutura e inteligência na prospecção de clientes, respeitando os limites éticos e legais da profissão.



“Muitos profissionais ainda não dispõem de ferramentas adequadas ou desconhecem estratégias modernas de prospecção. Soma-se a isso o receio de lidar com marketing jurídico, que exige cuidados específicos, e a sobrecarga operacional que impede a execução de ações consistentes”, ressalta a CEO.



Segundo ela, é nesse ponto que a plataforma pode atuar ao integrar essa rotina à prática diária do advogado. “A ferramenta possibilita ao profissional ter acesso a uma base de casos jurídicos e leads reais, com filtros por área de atuação e localização. Isso pode ajudá-lo a definir que ele invista tempo apenas em casos compatíveis com seu perfil”, resume Pinheiro.



A plataforma também oferece recursos como a visualização de casos jurídicos segmentados, contato direto com interessados via WhatsApp e triagem dos leads recebidos. Além disso, organiza as conexões em um ambiente digital, sem depender de anúncios pagos ou estratégias complexas.



“O uso de dados e automação é realizado em conformidade com o Código de Ética da OAB e a Lei Geral de Proteção de Dados, buscando garantir que apenas advogados habilitados tenham acesso às informações relevantes”, aponta a CEO.



“Não há exposição pública nem competição massiva por um mesmo caso. O advogado recebe leads compatíveis com seu perfil e decide como e quando estabelecer o contato”, acrescenta.



De acordo com Gian Nunes, cofundador do Grupo Adali e especialista em tecnologia, a próxima etapa da plataforma envolve o aprimoramento do sistema de match inteligente entre advogados e leads, além da evolução da inteligência artificial (IA) para oferecer entregas mais personalizadas.



“Também está em desenvolvimento um recurso de controle automático de prazos, com base em dados coletados por publicação. A meta é transformar a prospecção em uma rotina confiável, escalável e integrada à prática profissional”, explica Gian Nunes.



A advogada e CEO evidencia que a prospecção de clientes deixou de ser uma ação isolada e passou a ser uma parte essencial da advocacia estratégica. “O JusDinâmico surge com objetivo de se tornar um aliado nesse novo cenário, ajudando o advogado a sair da passividade, atrair oportunidades reais e crescer com inteligência”, conclui Pinheiro.



Para saber mais, basta acessar: https://jusdinamico.com.br/