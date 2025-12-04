Só Canecas se prepara para alta nas vendas de Natal

Segundo levantamento feito pela SA+, mais de 71% dos varejistas esperam um aumento de vendas para o Natal e o Ano Novo de 2025, movimento que reforça a expectativa de um fim de ano aquecido no comércio.



De olho nesse cenário, a Só Canecas, loja online de canecas personalizadas, adotou uma estratégia antecipada para atender à demanda crescente. Mayara Becker, representante da Só Canecas, explica que a empresa reforçou o time de produção, ampliou o estoque de insumos e estruturou uma operação específica para pedidos personalizados, categoria que tradicionalmente registra avanço expressivo no período festivo.



“Também implementamos novos processos internos para acelerar a conferência de artes e aumentar a capacidade diária de finalização. Nosso objetivo é garantir que cada cliente receba sua caneca personalizada dentro do prazo e com qualidade”, complementa.



Para garantir agilidade e preservar o padrão de qualidade durante o pico de fim de ano, a profissional afirma que foi necessário promover uma série de ajustes operacionais. A empresa otimizou o fluxo de produção com novas etapas de conferência de arte, ampliou o parque de equipamentos de sublimação e reorganizou as linhas de montagem, buscando reduzir o tempo entre criação, impressão e finalização.



“Reforçamos o treinamento da equipe e adotamos um sistema interno de controle de pedidos que monitora cada etapa em tempo real, permitindo prever gargalos para agir rapidamente. Esses ajustes nos permitem aumentar a capacidade produtiva”, esclarece.

Mercado de presentes personalizados segue em expansão



Segundo dados da Technavio publicados no site Central do Varejo, o mercado mundial de presentes personalizados deve avançar US$ 10,76 bilhões entre 2025 e 2029, registrando uma taxa média de crescimento anual de 6,7%.



Para o Natal de 2025, Mayara afirma que a empresa notou um crescimento expressivo na busca por canecas com personalizações afetivas e exclusivas. Artes com fotos, frases personalizadas, nomes, ilustrações em estilo cartoon e temas natalinos continuam entre as favoritas, segundo a especialista.



“Outro destaque é o aumento das encomendas corporativas, especialmente de empresas que buscam brindes personalizados para colaboradores e clientes, com logotipo e identidade visual da marca. A tendência é clara: quanto mais personalizada e significativa for a caneca, maior a procura”, informa.



Entre as principais tendências de design, a profissional destaca as artes minimalistas com traços finos e paletas em tons pastel, assim como as ilustrações em estilo cartoon e retratos personalizados, que seguem em alta.



“Também observamos maior procura por temas que remetem à nostalgia como referências retrô e elementos clássicos do Natal, além de artes que combinam humor com mensagens afetivas. Entre os clientes corporativos, cresce o interesse por designs mais sofisticados, que valorizam identidade visual, cores institucionais e composições limpas”, detalha a especialista da Só Canecas.

Catálogo atualizado para acompanhar tendências de consumo

Com o objetivo de acompanhar o comportamento do consumidor, a Só Canecas mantém uma atualização constante do catálogo. Além de monitorar as preferências dos clientes, a empresa analisa pedidos recorrentes, tendências que surgem nas redes sociais e os tipos de personalização que ganham força ao longo do ano.



“Acompanhamos dados internos de vendas e buscamos referências em design e comportamento digital para antecipar movimentos do mercado. Com base nessas informações, criamos novas artes, ajustamos estilos já consolidados e ampliamos nossas opções de personalização. Esse trabalho contínuo busca garantir que nosso catálogo esteja sempre alinhado aos gostos do público e às tendências que surgem, especialmente em períodos de alta demanda como o Natal”, afirma.



O pico de vendas do Natal é um dos termômetros fundamentais para o planejamento de 2026. O período concentra o maior volume de pedidos do ano e permite que a empresa identifique, com precisão, quais modelos, estilos e tipos de personalização têm maior aderência entre os consumidores.

“A partir desses dados, ajustamos projeções de estoque, ampliamos linhas de produtos e recalibramos nossos investimentos em tecnologia e automação. Além disso, analisamos todo o desempenho operacional desde o tempo médio de produção até a eficiência logística para aperfeiçoar processos e escalar a capacidade produtiva ao longo do ano seguinte”, conclui.

Para conferir todo o catálogo da Só Canecas, basta acessar: https://socanecas.com.br/

