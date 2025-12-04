Viagem para assistir à Copa 2026 requer atenção com vistos

Com a Copa do Mundo de 2026 sendo sediada simultaneamente nos Estados Unidos, México e Canadá, milhares de torcedores pelo mundo já precisam começar a se preparar para acompanhar os jogos e aproveitar a viagem ao máximo. No entanto, uma questão essencial para quem pretende transitar entre os países durante o evento é o tipo de visto necessário para cada destino.



Apesar da proximidade e da integração entre os três locais, cada um tem regras próprias de imigração, exigindo planejamento prévio para evitar contratempos. De acordo com a especialista Adriana Santos, gerente da Schultz Vistos Consulares, o viajante deve garantir que está autorizado e em conformidade com as leis de cada país individualmente.

Embora os vistos referentes a cada país sejam suficientes para viajar durante a Copa, a gerente da Schultz Vistos alerta que os controles migratórios tendem a ser mais rigorosos em épocas de grande fluxo turístico. Para evitar problemas, ela recomenda que os viajantes tenham em mãos todos os documentos necessários: passaporte válido por pelo menos seis meses, passagens de ida e volta, confirmação de hospedagem, ingressos para os eventos, seguro viagem e recursos financeiros compatíveis com o tempo de permanência.



Para quem já tem um visto de turismo americano (B1/B2) válido, há alguns benefícios na entrada nos países vizinhos. No México, por exemplo, viajantes com visto americano válido e em situação regular podem entrar sem a necessidade de solicitar um visto mexicano, desde que estejam a turismo, negócios ou em trânsito.



Já para o Canadá, a especialista explica que algumas nacionalidades, como a brasileira, podem solicitar a Electronic Travel Authorization (ETA), uma autorização eletrônica disponível para quem já possui um visto americano válido e chega ao país por via aérea.



“A ETA é uma opção interessante para quem viaja ao Canadá de avião, pois o processo é todo on-line e costuma ser aprovado em minutos ou poucas horas. O custo é de cerca de CAD 7 por pessoa, mas não vale para quem entra no país por terra ou mar”, destaca Santos. “Nesses casos, é necessário obter o visto de turismo, que deve ser estampado no passaporte físico e está sujeito a prazos e exigências consulares mais rigorosos”, acrescenta.



Assim, a especialista recomenda que os casos sejam analisados separadamente, verificando as exigências de cada país antes de viajar e garantindo que todas as permissões estejam em ordem para evitar problemas na imigração. “Quanto mais preparado o turista estiver, menores as chances de qualquer transtorno”, reforça a especialista.

Recentemente, o governo dos Estados Unidos anunciou que terá um sistema prioritário na emissão de vistos para os torcedores da Copa do Mundo 2026 que tiverem ingressos comprados.



Ainda assim, Santos sugere que os viajantes planejem tudo com antecedência, verifiquem a validade dos vistos e passem por assessoria especializada, se necessário. “A documentação correta e a preparação prévia são as melhores garantias de uma viagem tranquila e segura”, conclui.



