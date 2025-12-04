Profissionais com competências humanas ganham força em meio ao avanço da IA

A discussão sobre inteligência artificial (IA) deixou de ser tendência e se tornou parte da rotina de empresas, universidades e governos. A tecnologia já impacta cadeias produtivas, redefine profissões e alimenta um debate inevitável, tornando como desafio formar profissionais de uma geração capaz de dialogar com a tecnologia sem abrir mão daquilo que a distingue de qualquer sistema: a capacidade de interpretar, criar, se relacionar e liderar.

Diante desse cenário, o educador e reitor da ESAMC, Pedro Smolka, tem defendido a centralidade da formação humana como diferencial competitivo.

Segundo ele, o mercado passa a exigir um tipo de profissional que a IA não substitui e afirma que, apesar da profundidade da automação, certas competências permanecem essenciais, sobretudo a empatia e inteligência emocional, tão necessárias para liderar e compreender pessoas; criatividade aplicada, indispensável na geração de soluções originais; pensamento crítico e julgamento ético, fundamentais em contextos de ambiguidade; além de liderança, capacidade de influência e visão estratégica.

“Essas habilidades representam o verdadeiro valor profissional em um mundo automatizado. São elas que diferenciam o ser humano em um mercado em que a tecnologia avança rapidamente”, explica o educador.

Segundo Smolka, o desafio atual é integrar domínio tecnológico e protagonismo humano na formação universitária. Ele destaca que conteúdos de inteligência artificial foram incorporados a diferentes cursos, ampliando o repertório técnico dos estudantes e preparando-os para o uso estratégico das ferramentas digitais. Ao mesmo tempo, reforça a formação humana como eixo central e anuncia, para 2026, um curso baseado em Psicologia Positiva — inspirado em modelos de Harvard — focado em propósito, bem-estar, gestão emocional e autoconhecimento.

Para ele, tais competências orientam escolhas e lideranças em ambientes complexos. “A formação superior precisa equilibrar as duas dimensões: competência técnica para dialogar com a tecnologia e profundidade humana para construir significado”, afirma.

Smolka acredita que a mensagem deve ser clara: a IA substitui tarefas, não pessoas completas, e reforça que profissionais continuarão relevantes quando desenvolverem adaptabilidade, comunicação, colaboração, análise crítica, criatividade e sensibilidade humana. “A automação abre novas fronteiras. As oportunidades são maiores para quem une preparo técnico, inteligência emocional e visão estratégica”.

Outro ponto importante para se destacar é sobre a importância de experiências que desenvolvam essas competências, como projetos reais com empresas, atividades colaborativas, debates estruturados, resolução de casos complexos e modelos de liderança compartilhada.

Feedbacks recorrentes são usados para estimular maturidade, visão ética e autoconhecimento. “O novo curso baseado em Psicologia Positiva reforçará elementos como propósito, empatia e gestão emocional, ampliando a preparação para ambientes dinâmicos”, revela o líder da ESAMC, destacando que o profissional ideal reúne três pilares: domínio técnico, competências humanas consistentes e formação emocional orientada por propósito. Essa combinação, segundo ele, cria alguém que usa a tecnologia a seu favor sem delegar à máquina seu papel essencial.

“Esse profissional toma decisões, cria, interpreta, conecta, lidera e gera impacto real. É essa síntese entre técnica e humanidade que o torna verdadeiramente insubstituível em um mercado cada vez mais automatizado”, conclui.

