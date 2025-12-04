Assine
CEEE Equatorial adota novo laboratório móvel em Porto Alegre

Concessionária adquire equipamento configurado para atender às demandas de manutenção nas redes subterrâneas da capital gaúcha. Desenvolvido pela BAUR do Brasil, o laboratório será utilizado em testes, diagnósticos e localizações de falhas em redes enterradas de distribuição elétrica.

04/12/2025 14:02

SONY DSC
SONY DSC crédito: DINO

Quando as enchentes históricas de 2024 atingiram Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a força das águas colocou à prova a infraestrutura elétrica da cidade, incluindo o sistema subterrâneo que garante energia a milhares de consumidores. Entre os muitos equipamentos afetados, estava o laboratório móvel de teste e diagnóstico de cabos subterrâneos da CEEE Equatorial, peça essencial para o monitoramento das redes enterradas de distribuição elétrica da capital gaúcha.

Diante do cenário, a BAUR do Brasil foi uma das empresas que se mobilizou em apoio à concessionária, enviando equipes técnicas e equipamentos para auxiliar na retomada segura do fornecimento de energia. Essa atuação reforçou uma parceria de longa data entre as duas companhias, que agora se renova com a aquisição recente, por parte da CEEE Equatorial, do novo laboratório móvel da BAUR: a titron®.

Tecnologias avançadas para sistemas complexos

Porto Alegre é uma das cidades brasileiras que operam parte de sua distribuição elétrica em um arranjo subterrâneo do tipo network ou reticulado. Esse tipo de configuração é descrito por entidades técnicas como o Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) e o CIGRÉ como uma topologia que permite elevada redundância operacional, graças à interconexão entre alimentadores.

A configuração é de alto desempenho, mas exige uma gestão técnica minuciosa e uma manutenção altamente especializada para monitorar continuamente o estado dos cabos e conexões, prever falhas e garantir que a energia chegue aos consumidores com segurança e confiabilidade.

Desenvolvido pela BAUR GmbH, na Áustria, e customizado pela BAUR do Brasil para atender às especificações da CEEE Equatorial, o novo laboratório móvel da concessionária gaúcha incorpora soluções para teste, diagnóstico e localização de falhas em redes subterrâneas. O investimento reforça o compromisso da empresa com a modernização e a confiabilidade do sistema elétrico de Porto Alegre.

Segundo o líder da equipe de manutenção subterrânea da CEEE Equatorial, Frederico Cassel, a chegada da titron® representa um marco para o setor elétrico gaúcho. “As redes subterrâneas são projetadas e construídas para oferecer alta confiabilidade e robustez. Em contrapartida, sua manutenção exige mão de obra altamente qualificada, além de equipamentos precisos e resistentes que auxiliem nos processos operacionais. Nesse contexto, o laboratório móvel contribuirá significativamente para a elaboração de diagnósticos mais completos e precisos, reduzindo os custos operacionais da manutenção”, comenta Cassel.

BAUR titron®: o laboratório móvel de teste e diagnóstico de falhas em cabos

titron® é capaz de localizar falhas, testar e diagnosticar cabos de média tensão com precisão e rapidez. Equipado com o Software 4, o veículo permite analisar dados em tempo real e planejar intervenções com base em evidências técnicas. Quando integrado ao statex®, é possível ainda projetar a vida útil remanescente dos cabos. Além disso:

- Executa simultaneamente ensaios de fator de dissipação (Tangente Delta) e de Descargas Parciais, reduzindo o tempo de diagnóstico e aumentando a eficiência operacional;

- Permite sobrepor dados medidos ao mapa da rede subterrânea, agilizando a localização exata de falhas e otimizando o tempo de reparo;

- Equipada com o Guia Inteligente de Localização de Falhas, as funções da van podem ser controladas remotamente por meio do aplicativo BAUR Fault Location;

- Coleta, processa e compartilha resultados instantaneamente, permitindo integração com outros setores técnicos e com a alta gestão.

A primeira fase da entrega técnica da titron® para a CEEE Equatorial ocorreu em outubro deste ano no Centro de Treinamento e Diagnóstico da BAUR do Brasil, em São Paulo (SP).



Website: http://www.baurbrasil.com.br

