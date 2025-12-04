CEEE Equatorial adota novo laboratório móvel em Porto Alegre

Quando as enchentes históricas de 2024 atingiram Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a força das águas colocou à prova a infraestrutura elétrica da cidade, incluindo o sistema subterrâneo que garante energia a milhares de consumidores. Entre os muitos equipamentos afetados, estava o laboratório móvel de teste e diagnóstico de cabos subterrâneos da CEEE Equatorial, peça essencial para o monitoramento das redes enterradas de distribuição elétrica da capital gaúcha.

Diante do cenário, a BAUR do Brasil foi uma das empresas que se mobilizou em apoio à concessionária, enviando equipes técnicas e equipamentos para auxiliar na retomada segura do fornecimento de energia. Essa atuação reforçou uma parceria de longa data entre as duas companhias, que agora se renova com a aquisição recente, por parte da CEEE Equatorial, do novo laboratório móvel da BAUR: a titron®.

Tecnologias avançadas para sistemas complexos



Porto Alegre é uma das cidades brasileiras que operam parte de sua distribuição elétrica em um arranjo subterrâneo do tipo network ou reticulado. Esse tipo de configuração é descrito por entidades técnicas como o Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) e o CIGRÉ como uma topologia que permite elevada redundância operacional, graças à interconexão entre alimentadores.

A configuração é de alto desempenho, mas exige uma gestão técnica minuciosa e uma manutenção altamente especializada para monitorar continuamente o estado dos cabos e conexões, prever falhas e garantir que a energia chegue aos consumidores com segurança e confiabilidade.

Desenvolvido pela BAUR GmbH, na Áustria, e customizado pela BAUR do Brasil para atender às especificações da CEEE Equatorial, o novo laboratório móvel da concessionária gaúcha incorpora soluções para teste, diagnóstico e localização de falhas em redes subterrâneas. O investimento reforça o compromisso da empresa com a modernização e a confiabilidade do sistema elétrico de Porto Alegre.

Segundo o líder da equipe de manutenção subterrânea da CEEE Equatorial, Frederico Cassel, a chegada da titron® representa um marco para o setor elétrico gaúcho. “As redes subterrâneas são projetadas e construídas para oferecer alta confiabilidade e robustez. Em contrapartida, sua manutenção exige mão de obra altamente qualificada, além de equipamentos precisos e resistentes que auxiliem nos processos operacionais. Nesse contexto, o laboratório móvel contribuirá significativamente para a elaboração de diagnósticos mais completos e precisos, reduzindo os custos operacionais da manutenção”, comenta Cassel.

BAUR titron®: o laboratório móvel de teste e diagnóstico de falhas em cabos



A titron® é capaz de localizar falhas, testar e diagnosticar cabos de média tensão com precisão e rapidez. Equipado com o Software 4, o veículo permite analisar dados em tempo real e planejar intervenções com base em evidências técnicas. Quando integrado ao statex®, é possível ainda projetar a vida útil remanescente dos cabos. Além disso:

- Executa simultaneamente ensaios de fator de dissipação (Tangente Delta) e de Descargas Parciais, reduzindo o tempo de diagnóstico e aumentando a eficiência operacional;



- Permite sobrepor dados medidos ao mapa da rede subterrânea, agilizando a localização exata de falhas e otimizando o tempo de reparo;

- Equipada com o Guia Inteligente de Localização de Falhas, as funções da van podem ser controladas remotamente por meio do aplicativo BAUR Fault Location;



- Coleta, processa e compartilha resultados instantaneamente, permitindo integração com outros setores técnicos e com a alta gestão.



A primeira fase da entrega técnica da titron® para a CEEE Equatorial ocorreu em outubro deste ano no Centro de Treinamento e Diagnóstico da BAUR do Brasil, em São Paulo (SP).