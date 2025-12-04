Cirurgião explica nova tendência de cirurgia pescoço

O rejuvenescimento da face e do pescoço tem evoluído de forma significativa nos últimos anos, e um dos procedimentos que mais têm chamado a atenção no cenário internacional é o Deep Neck Lift — uma técnica avançada que atua nas camadas profundas do pescoço para redefinir o contorno cervical e a linha da mandíbula. O método vem ganhando destaque em clínicas especializadas por oferecer resultados naturais e duradouros.

De acordo com levantamentos mais recentes, as cirurgias de rejuvenescimento facial e de pescoço continuam entre as mais procuradas no mundo. Segundo o cirurgião plástico Dr. João Pedro Biló, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), o Deep Neck Lift difere do lifting cervical tradicional porque atua além da pele e da gordura superficial. Ele aborda as estruturas mais profundas, incluindo músculos como o platisma, gordura subplatismal e, em alguns casos, músculo digástrico e glândulas submandibulares. “Trata-se de um rejuvenescimento tridimensional, atuando no volume (redução em certas regiões e aumento em outras) e no envelope, a estrutura que sustenta a forma do pescoço (músculo e pele)”, explica o cirurgião plástico.

O cirurgião esclarece que a técnica é especialmente indicada para pacientes que apresentam flacidez moderada a avançada no pescoço, acúmulo de gordura abaixo do queixo e perda de definição na região mandibular. “O Deep Neck Lift é ideal para quem não se beneficiaria de procedimentos minimamente invasivos, como ultrassom microfocado ou bioestimuladores. Ele permite uma reestruturação completa das camadas profundas”, e completa: “Apesar de ser uma cirurgia mais técnica, o tempo de recuperação é relativamente rápido, e o paciente costuma retomar as atividades físicas leves em cerca de duas semanas”.

Estudos publicados em revistas internacionais apontam o Deep Neck Lift como uma das técnicas com maior índice de satisfação entre os procedimentos de rejuvenescimento cervical, principalmente por preservar a naturalidade das feições.

No Brasil, a procura por cirurgias de contorno facial e cervical tem crescido de forma constante. Segundo dados da SBCP, os procedimentos de rejuvenescimento facial estão entre os mais realizados no país. “Uma grande parcela do público brasileiro busca resultados naturais, fugindo de padronizações, e o Deep Neck Lift se encaixa perfeitamente nesse perfil de paciente exigente e bem informado”, avalia o Dr. João Pedro Biló.

Para o especialista, o sucesso da técnica está em sua precisão e no olhar artístico do cirurgião. “Não se trata apenas de esticar a pele ou tentar reestabelecer o que foi mudado com o tempo. O Deep Neck Lift devolve ao rosto o equilíbrio estrutural, respeitando a anatomia e a individualidade de cada paciente”, conclui.