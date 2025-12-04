Bailarina Gaby Alves lança coleção no Teatro Gazeta
A artista visual, joalheira e bailarina Gaby Alves participa do espetáculo “Ballet Art – 50 anos” no Teatro Gazeta e lança, às 17h, sua nova coleção para convidados. Com curadoria de Vera Simões, apresenta o handbook “Bailarinas”, o livro “Coisas do Coração”, lenços em seda e a joia “Bailarina”.
A artista visual e bailarina Gaby Alves estará no Teatro Gazeta no dia 14 de dezembro como parte do grupo de dança da escola Ballet Art, instituição da qual faz parte e se dedica há mais de dez anos. A apresentação integra o espetáculo comemorativo “Ballet Art – 50 anos: Eu dancei essa história”, que celebra a trajetória da escola ao longo de cinco décadas.
Segundo Gaby, “o ballet sempre foi uma forma de respirar com mais leveza. Criar e dançar me completam, e expressar meus sentimentos no palco e nas artes visuais é algo que me faz profundamente bem”.
Além de participar da apresentação, a artista visual e joalheira também realizará o lançamento de sua nova coleção no hall do teatro. Sob a curadoria de Vera Simões, ela apresenta o handbook “Bailarinas”, o livro de colorir “Coisas do Coração”, lenços em seda ilustrados e assinados e a joia “Bailarina”, peça em prata 750 com banho de ródio, edição limitada, que pode ser usada como broche ou pingente.
O lançamento será para convidados, a partir das 17h, permitindo que os visitantes conheçam as obras antes e depois do espetáculo.
Serviço
Evento: "Ballet Art – 50 anos: Eu dancei essa história"
Bailarina, Artista Visual e Joalheira: Gaby Alves
Curadoria: Vera Simões
Data: 14 de dezembro
Horário: a partir das 17h
Local: Teatro Gazeta – Av. Paulista, 900