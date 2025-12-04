Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

Bailarina Gaby Alves lança coleção no Teatro Gazeta

A artista visual, joalheira e bailarina Gaby Alves participa do espetáculo “Ballet Art – 50 anos” no Teatro Gazeta e lança, às 17h, sua nova coleção para convidados. Com curadoria de Vera Simões, apresenta o handbook “Bailarinas”, o livro “Coisas do Coração”, lenços em seda e a joia “Bailarina”.

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
04/12/2025 12:42

compartilhe

SIGA
x
Bailarina Gaby Alves lança coleção no Teatro Gazeta
Bailarina Gaby Alves lança coleção no Teatro Gazeta crédito: DINO

A artista visual e bailarina Gaby Alves estará no Teatro Gazeta no dia 14 de dezembro como parte do grupo de dança da escola Ballet Art, instituição da qual faz parte e se dedica há mais de dez anos. A apresentação integra o espetáculo comemorativo “Ballet Art – 50 anos: Eu dancei essa história”, que celebra a trajetória da escola ao longo de cinco décadas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo Gaby, “o ballet sempre foi uma forma de respirar com mais leveza. Criar e dançar me completam, e expressar meus sentimentos no palco e nas artes visuais é algo que me faz profundamente bem”.

Além de participar da apresentação, a artista visual e joalheira também realizará o lançamento de sua nova coleção no hall do teatro. Sob a curadoria de Vera Simões, ela apresenta o handbook “Bailarinas”, o livro de colorir “Coisas do Coração”, lenços em seda ilustrados e assinados e a joia “Bailarina”, peça em prata 750 com banho de ródio, edição limitada, que pode ser usada como broche ou pingente.

O lançamento será para convidados, a partir das 17h, permitindo que os visitantes conheçam as obras antes e depois do espetáculo.

Serviço
Evento: "Ballet Art – 50 anos: Eu dancei essa história"
Bailarina, Artista Visual e Joalheira: Gaby Alves
Curadoria: Vera Simões
Data: 14 de dezembro
Horário: a partir das 17h
Local: Teatro Gazeta – Av. Paulista, 900

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay