Bailarina Gaby Alves lança coleção no Teatro Gazeta

A artista visual e bailarina Gaby Alves estará no Teatro Gazeta no dia 14 de dezembro como parte do grupo de dança da escola Ballet Art, instituição da qual faz parte e se dedica há mais de dez anos. A apresentação integra o espetáculo comemorativo “Ballet Art – 50 anos: Eu dancei essa história”, que celebra a trajetória da escola ao longo de cinco décadas.

Segundo Gaby, “o ballet sempre foi uma forma de respirar com mais leveza. Criar e dançar me completam, e expressar meus sentimentos no palco e nas artes visuais é algo que me faz profundamente bem”.

Além de participar da apresentação, a artista visual e joalheira também realizará o lançamento de sua nova coleção no hall do teatro. Sob a curadoria de Vera Simões, ela apresenta o handbook “Bailarinas”, o livro de colorir “Coisas do Coração”, lenços em seda ilustrados e assinados e a joia “Bailarina”, peça em prata 750 com banho de ródio, edição limitada, que pode ser usada como broche ou pingente.

O lançamento será para convidados, a partir das 17h, permitindo que os visitantes conheçam as obras antes e depois do espetáculo.

Serviço

Evento: "Ballet Art – 50 anos: Eu dancei essa história"

Bailarina, Artista Visual e Joalheira: Gaby Alves

Curadoria: Vera Simões

Data: 14 de dezembro

Horário: a partir das 17h

Local: Teatro Gazeta – Av. Paulista, 900