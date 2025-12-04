Serra Gaúcha é palco do bem-estar global com o Transcend Festival 2027

O evento Transcend Festival, que vai ser realizado entre 18 e 28 de fevereiro de 2027 nas cidades de Gramado, Canela, São Francisco de Paula e Cambará do Sul, pretende transformar a região num ecossistema vivo dedicado ao bem-estar, à inovação e à conexão humana. Serão dez dias de experiências que vão combinar conhecimento, práticas, experiências e natureza, em que comunidade local e turistas poderão vivenciar uma programação que incluirá atividades como aulas de yoga, meditação, práticas como fitdance, zumba e tai chi, caminhadas guiadas, sound healing, instalações artísticas e vivências sensoriais em meio às paisagens da Serra Gaúcha.



Em Gramado, no coração do festival, acontecerá o Transcend Summit, com três dias de imersão profunda, palestras, mesas-redondas, experiências e feira de exposição de produtos e serviços do universo wellness. O encontro reunirá líderes, especialistas, empreendedores e empresas dedicadas ao bem-estar. Serão compartilhados conhecimentos, tendências e experiências de impacto e transformação pessoal, e na feira de exposições vão estar reunidas startups e empresas de diversos segmentos que apresentarão uma ampla variedade de produtos, serviços e novidades do segmento wellness e qualidade de vida.

Na programação haverá palestras, painéis, mesas-redondas e workshops com especialistas e líderes do segmento wellness. O evento tem o objetivo de apresentar informações sobre o setor, abordando e conectando temas como saúde integrativa, tecnologia, inovação, estética, nutrição, bem-estar mental, emocional e ocupacional, saberes ancestrais, espiritualidade e outras atrações.



“O Transcend Festival nasce em meio às mudanças aceleradas e ao ruído de um planeta em crise, onde cresce a busca por equilíbrio, significado e reconexão. Segundo o Global Wellness Institute (GWI), o movimento wellness, que já movimenta mais de 6 trilhões de dólares anuais e deve atingir 9 trilhões em 2028, se consolida como um novo estilo de vida, e o Brasil desponta como líder latino-americano em franco crescimento, movimentando cerca de 100 bilhões de dólares por ano”, diz Magno Santana, diretor do evento.

Na sua opinião, para acolher e discutir um fenômeno dessa magnitude, era preciso um cenário condizente. “A Serra Gaúcha foi escolhida por reunir todos os elementos essenciais ao propósito do Transcend: natureza exuberante, segurança, infraestrutura de excelência, hospitalidade e uma comunidade engajada. A parceria entre as cidades de Gramado, Canela, São Chico e Cambará do Sul reflete uma visão integrada de turismo, desenvolvimento e qualidade de vida, valores que sustentam o DNA do projeto”, complementa.

Antes do grande festival, o projeto se desdobra em um movimento que envolve aprendizado e vivências por meio do compartilhamento de conteúdo e experiências imersivas. Em 2026, será lançada a plataforma Transcend Content, com canais nas redes sociais, podcast, newsletters e reports para disseminar conhecimento, promover a conscientização e apresentar tendências e inovações do universo wellness. Ao longo do ano, serão realizadas edições do Transcend Experience, uma série de imersões em hotéis e spas selecionados, preparando o terreno para a grande celebração de 2027.

O Transcend é a retomada de um projeto interrompido pela pandemia de Covid-19. Após enfrentarem desafios pessoais e de saúde, os idealizadores, o biólogo e publicitário Magno Santana e a psicoterapeuta e professora de yoga Cau Santana, vivenciaram suas próprias jornadas de recuperação. “Depois de analisarmos o cenário e a evolução dos acontecimentos no Brasil e no mundo, a necessidade do evento foi reforçada”, diz Cau Santana.

Por seu lado, Magno Santana define o Transcend como “um projeto que se propõe a ser um espaço de integração entre as dimensões do bem-estar, combinando conhecimento acadêmico, inovação, saberes ancestrais e propósito em um movimento transformador. É um chamado à reconexão pessoal e coletiva”.

Sobre os organizadores

O evento é realizado pela SOMOS RS, com vasta experiência em grandes eventos, atua na criação de negócios e projetos de turismo orientados pelo capitalismo consciente, e pela ZIVA, que desenvolve eventos e consultorias voltadas ao ser humano integral e às dinâmicas sociais.



Vídeo manifesto Transcend Festival: https://youtu.be/XrsQycWZ04I