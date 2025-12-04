Parceria bioMérieux–Unimed PR fortalece combate à sepse

A Unimed Federação Paraná realizou em Curitiba, no dia 27 de outubro, e em Maringá, no dia 18 de novembro, o workshop “Da Teoria à Prática – 1º Workshop sobre Diretriz Terapêutica de Sepse Unimed Paraná”, iniciativa que marca um avanço na consolidação de uma linha de cuidado integrada para o enfrentamento da sepse e do choque séptico na rede. Os encontros contaram com apoio técnico da bioMérieux, empresa global especialista em diagnóstico de doenças infecciosas e gestão da resistência antimicrobiana.

Os eventos reuniram profissionais das Unimeds Singulares do estado e de hospitais prestadores, com foco na compreensão e aplicação prática da diretriz terapêutica construída pela Unimed Paraná. A proposta dos workshops foi detalhar fluxos, atribuições e indicadores assistenciais, fortalecendo a padronização do cuidado e a agilidade no diagnóstico − elementos decisivos para melhorar desfechos clínicos e reduzir mortalidade por sepse.

Para Julia Orsini, Especialista de Acesso ao Mercado da bioMérieux, iniciativas como esta elevam a qualidade da assistência e aproximam a educação clínica das necessidades reais das equipes. “A bioMérieux acredita que ações educativas como este workshop são essenciais para melhorar o cuidado com pacientes e enfrentar desafios como a sepse e a resistência aos antimicrobianos. A parceria com a operadora é estratégica porque permite levar conhecimento técnico às equipes clínicas em diferentes regiões, promovendo o uso mais consciente de antibióticos e ampliando o impacto positivo na saúde pública.”

Ela reforça que o trabalho conjunto permite integrar diagnóstico, educação médica e gestão clínica de forma estruturada. “Essa abordagem garante que nossas soluções sejam implementadas de acordo com as necessidades clínicas e operacionais, promovendo decisões mais assertivas, cuidado mais eficiente e resultados sustentáveis para o sistema de saúde.”

O diagnóstico laboratorial é um dos pilares do manejo eficaz da sepse, e o apoio técnico da bioMérieux tem sido fundamental para traduzir a diretriz em prática clínica. Segundo Dr. Ruan Fernandes, gerente médico da companhia: “Identificar rapidamente o agente causador da infecção e seu perfil de resistência faz toda a diferença entre a vida e a morte de um paciente. Tecnologias como os painéis sindrômicos Biofire FilmArray e o VITEK MS aceleram a identificação microbiológica, permitindo ajustes rápidos na terapia antimicrobiana.”

A padronização de processos − tema central dos workshops − também foi apontada como decisiva para os resultados. “Quando cada hospital atua com um protocolo diferente, há grande variação nos desfechos. Padronizar fluxos, capacitar equipes e estabelecer indicadores permite reduzir erros, encurtar o tempo até o diagnóstico e aumentar as chances de sobrevida”, explica o Dr. Ruan.

Para a Unimed Paraná, a diretriz terapêutica foi criada com o objetivo de disseminar as melhores práticas baseadas em evidências e apoiar a gestão assistencial das cooperativas. Segundo Dr. Joatam Silva, da área de Valor em Saúde da Federação: “O desafio está na comunicação com todos os envolvidos. O workshop funciona muito bem justamente por ser presencial, colaborativo e focado na troca de experiências.”

A expectativa, segundo ele, é clara. “Queremos melhorar indicadores importantes para o paciente, otimizar o consumo de recursos e aprimorar a experiência do usuário. Com a diretriz, cada singular pode adaptar as melhores práticas à sua realidade.”

A parceria com a bioMérieux tem contribuído nesse processo ao apoiar a estruturação dos conteúdos e a disseminação do conhecimento. “O diagnóstico precoce e preciso é uma ferramenta tecnológica essencial para iniciar o tratamento com rapidez e acurácia, impactando diretamente os custos assistenciais e os resultados clínicos”, afirma o representante da Unimed.

Com previsão de novos encontros regionais, o modelo adotado pela Unimed Paraná e pela bioMérieux reforça a importância da integração entre diretrizes clínicas, diagnóstico de excelência e avaliação de tecnologias em saúde − combinação capaz de transformar o cuidado ao paciente e consolidar práticas seguras em toda a rede assistencial.

Os encontros “Da Teoria à Prática – Workshop sobre Diretriz Terapêutica de Sepse Unimed Paraná” são uma realização da Unimed Federação Paraná, com apoio técnico da bioMérieux e da farmacêutica clínica Marinei Ricieri, do Hospital Pequeno Príncipe, responsável pelo desenvolvimento do material educacional.

A bioMérieux está presente em 45 países e atende mais de 160 países com o apoio de uma ampla rede de distribuidores. Em 2024, o faturamento atingiu € 4 bilhões, com mais de 93% das vendas realizadas fora da França.

A bioMérieux fornece soluções de diagnóstico (sistemas, reagentes, software e serviços) que determinam a origem de doenças e contaminações para melhorar a saúde dos pacientes e garantir a segurança do consumidor. Seus produtos são utilizados principalmente no diagnóstico de doenças infecciosas. Também são utilizados na detecção de microrganismos em produtos agroalimentares, farmacêuticos e cosméticos.