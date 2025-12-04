Legumes podem potencializar o desempenho físico

O desempenho nos treinos vai muito além do esforço físico. Diversos fatores influenciam na hora de potencializar resultados e prevenir lesões, e a alimentação é um dos principais. Ela é essencial para garantir energia, promover a recuperação muscular e evitar desgastes do corpo, especialmente em quem treina com frequência. Nesse contexto, os legumes se destacam como aliados poderosos: fontes de vitaminas, minerais e fibras que favorecem o metabolismo e contribuem para a construção muscular.

Segundo Bruna Pavão, nutricionista parceira da Grano Alimentos, a presença regular de legumes na dieta é determinante para quem busca evoluir no desempenho físico e preservar a saúde muscular. “Esses alimentos fornecem uma combinação equilibrada de fibras, vitaminas e minerais que atuam diretamente em processos como a contração muscular, o metabolismo energético e a recuperação pós-treino”, explica.

O potássio e o magnésio, por exemplo — encontrados em legumes como ervilha, feijão-verde e milho —, são fundamentais para o equilíbrio eletrolítico e a contração muscular. Já as vitaminas do complexo B, presentes em vegetais como cenoura e brócolis, têm papel essencial no metabolismo energético, formando um ótimo conjunto de nutrientes para a manutenção e recuperação dos músculos.

“Manter esses componentes em dia é importante não apenas para o desempenho, mas também para evitar câimbras e fadiga. Os antioxidantes — abundantes em legumes como cenoura, ervilha, milho e feijão-verde — também merecem destaque, pois auxiliam na regeneração celular e na redução de inflamações, fatores que ajudam a prevenir lesões e aceleram a recuperação entre os treinos”, completa Bruna.

Vinicius Sampaio, especialista técnico da Bio Ritmo, rede de academias premium do grupo Smart Fit, concorda que, sem uma alimentação equilibrada, não é possível obter resultados consistentes nos treinos — nem após. “Muitas pessoas focam apenas no esforço físico, mas esquecem que o corpo precisa de ‘combustível’ para sustentar essa evolução. O que garante o progresso é o conjunto e a regularidade, ou seja, treinar constantemente, mantendo uma alimentação balanceada e respeitando o tempo de recuperação do corpo — que também é vital nessa jornada. Quando há equilíbrio, os resultados aparecem e se mantêm de forma duradoura”, afirma o profissional.

Praticidade e propósito como aliados dos hábitos saudáveis

Segundo a nutricionista da Grano, a alimentação tem papel direto na eficiência dos treinos e no rendimento físico. O que se consome antes e depois da atividade influencia diretamente no nível de energia, na concentração e no desempenho durante o exercício. “Antes do treino, é importante priorizar alimentos que forneçam energia de forma gradual, como legumes, cereais integrais e fontes leves de proteína. Já no pós-treino, o ideal é repor nutrientes que ajudem o corpo a se reequilibrar, mantendo a disposição para o restante do dia”, avalia.

Para quem tem uma rotina intensa, manter uma alimentação equilibrada pode parecer um desafio. Nesse sentido, os vegetais congelados surgem como uma alternativa prática e nutritiva, já que passam por um processo de congelamento rápido que preserva sabor, textura e valor nutricional. Combinações como as seletas e mixes de legumes facilitam o preparo das refeições e ajudam a incluir mais variedade e cores no prato, fatores importantes para garantir a ingestão equilibrada de nutrientes.

Assim, unir nutrição e movimento é o que realmente sustenta uma boa performance. Mais do que treinar com intensidade, é preciso cultivar hábitos que tornem o processo leve e possível no dia a dia. Encontrar prazer em se movimentar, fazer escolhas alimentares que façam bem e manter uma rotina equilibrada são atitudes que fortalecem a constância, e é nela que estão os resultados mais duradouros, tanto para o corpo quanto para a mente.

