Universidade de Maryland lança programa inovador de treinamento clínico em terapia metabólica cetogênica para saúde mental

O Baszucki Group anunciou hoje uma parceria com a Faculdade de Medicina da Universidade de Maryland para uma iniciativa de treinamento inovadora que ampliará a capacidade de oferecer terapia metabólica cetogênica na área de saúde mental. O programa, intitulado “LIVE IT~LAUNCH IT: Learning How to Implement and Use a Ketogenic Diet to Improve Mental Health in Your Patients For Health Care Workers” (em tradução livre: “VIVA ISSO E COLOQUE EM PRÁTICA: Aprendendo a Implementar e Utilizar uma Dieta Cetogênica para Melhorar a Saúde Mental de Seus Pacientes – Para Profissionais de Saúde”), é liderado por Deanna Kelly, Doutora em Farmácia (PharmD) e Farmacêutica Certificada em Farmácia Psiquiátrica (BCPP), Dr. William e Carol Carpenter, professora de Psiquiatria para Pesquisa em Doenças Mentais e diretora do Centro de Pesquisa Psiquiátrica de Maryland na Faculdade de Medicina da Universidade de Maryland. Esta iniciativa visa educar e capacitar os profissionais, orientando-os na adoção da intervenção por conta própria. O objetivo é preparar uma variedade de profissionais de saúde para incorporar com segurança e confiança essa promissora estrutura de tratamento metabólico personalizado em ambientes clínicos e de pesquisa.

A eficácia da terapia metabólica cetogênica em uma variedade de doenças mentais graves, incluindo esquizofrenia, transtorno bipolar e transtorno depressivo maior, é apoiada por evidências crescentes, incluindo ensaios-piloto de institutos como a Faculdade de Medicina da Universidade de Stanford, a Universidade de Edimburgo e a Universidade Estadual de Ohio. Com seu potencial para atuar como uma ferramenta transdiagnóstica, a terapia metabólica cetogênica está emergindo rapidamente como uma opção de tratamento poderosa.

Entretanto, existe uma lacuna crítica. Há uma falta de infraestrutura para o tratamento com terapia metabólica cetogênica para a grande maioria das pessoas. “Trabalhando nesta área, tenho recebido um enorme apoio da comunidade em busca de orientação, tanto de famílias que procuram essa opção de tratamento quanto de médicos que buscam opções de treinamento”, disse a Dra. Kelly. “Este estudo foi desenvolvido para melhorar o acesso ao tratamento. Ele vai além do compartilhamento de conhecimento, capacitando os profissionais com as habilidades práticas e a confiança necessárias para implementar uma dieta cetogênica médica e fornecer uma opção de tratamento verdadeiramente personalizada e holística para os pacientes.”

O programa abrangente em duas partes foi especificamente desenvolvido para aprimorar a competência e a confiança. Os profissionais clínicos participantes receberão formação aprofundada sobre a ciência da nutrição, os protocolos de tratamento e os desafios de implementação dessa abordagem. Fundamentalmente, eles também obterão experiência prática ao se envolverem pessoalmente com a dieta e monitorarem as mudanças em sua saúde mental e marcadores metabólicos, como os níveis diários de cetonas e glicose. “A educação por si só nem sempre é suficiente para mudar o comportamento”, explica a Dra. Kelly. “Uma experiência prática é necessária para desenvolver a competência e a confiança exigidas para uma implementação eficaz.”

A demanda imediata por esse treinamento confirma sua necessidade. “Ficamos impressionados com o entusiasmo. O programa foi totalmente preenchido em pouco tempo. Isso mostra que realmente existe interesse por esse tipo de iniciativa”, observou a Dra. Kelly. O programa reúne 40 participantes provenientes do amplo grupo de profissionais de cuidados clínicos, incluindo psicólogos, médicos e assistentes sociais.

Este programa faz parte de um compromisso contínuo do Baszucki Group em ampliar o acesso a terapias metabólicas para pacientes com doenças mentais graves, apoiando projetos-chave de pesquisa e de fortalecimento de capacidades. Julie Milder, PhD, diretora de Neurociência do Baszucki Group, afirmou: “Nossa esperança é que as informações coletadas a partir deste modelo sejam utilizadas para orientar o desenvolvimento futuro e a expansão de programas semelhantes em escala global.”

Sobre o Baszucki Group

Fundado em 2021 pelo criador do Roblox e diretor-executivo David Baszucki e pela autora best-seller Jan Ellison Baszucki, o Baszucki Group utiliza doações privadas, investimentos de impacto, advocacia, narrativas e construção de comunidades para promover mudanças fundamentais. Um dos principais objetivos do Baszucki Group é transformar os resultados em saúde mental apoiando iniciativas na interseção entre metabolismo, psiquiatria e neurociência. Para saber mais sobre abordagens metabólicas para transtornos mentais, incluindo a terapia cetogênica, visite Metabolic Mind, uma iniciativa sem fins lucrativos do Baszucki Group.

