Barrinha proteica recebe selo de gordura e levanta debate

Em um cenário em que a praticidade se alia à exigência por saúde e transparência, as barrinhas proteicas passaram a ser estudadas como alternativas viáveis em rotinas alimentares dinâmicas. Segundo estudo publicado no PubMed Central, essas formulações podem oferecer suporte nutricional relevante, inclusive como complementos parciais de refeições. Com a entrada em vigor da rotulagem nutricional frontal obrigatória no Brasil, definida pela RDC nº 429/2020 e pela Instrução Normativa nº 75/2020, novas dúvidas surgem sobre a interpretação dos selos informativos presentes nas embalagens.

Entre os critérios definidos pela regulamentação está a necessidade de incluir o símbolo de advertência (lupa) quando o produto ultrapassa 6 g de gordura saturada por 100 g. Essa exigência, no entanto, não diferencia os tipos de gordura utilizados nem considera o contexto geral da formulação. Como exemplo, produtos com gordura vegetal, como óleo de palma, que não contém gordura trans, podem receber a mesma advertência. Estudos publicados na base científica PubMed apresentam revisões sistemáticas sobre o consumo de gordura de palma em dietas equilibradas.

Em paralelo, a compreensão sobre o uso de adoçantes alternativos tem evoluído, com destaque para os polióis, como o maltitol. Um documento técnico da Polyols Europe descreve propriedades funcionais desses compostos, incluindo o menor valor energético em relação ao açúcar comum e sua aplicação em formulações voltadas à redução de açúcares.

Essas informações detalham os critérios técnicos exigidos para rotulagem nutricional de alimentos industrializados, incluindo os limites estabelecidos para a declaração obrigatória do selo frontal nos casos de gordura saturada, açúcar adicionado e sódio.

Em entrevista, a professora Patrícia Jaime, da Faculdade de Saúde Pública da USP, destacou que a rotulagem frontal tem como objetivo oferecer ao consumidor uma identificação rápida sobre nutrientes críticos. Segundo ela, “a ideia é que o consumidor tenha uma informação rápida e clara sobre nutrientes críticos”. A partir dessa explicação, a especialista ressalta que esse sistema funciona como um alerta inicial, mas que a compreensão completa da qualidade nutricional depende da análise do produto como um todo, incluindo aspectos que não aparecem no símbolo exibido na embalagem.

Composição proteica e características nutricionais

Barrinhas proteicas geralmente utilizam misturas de proteínas como whey protein, colágeno hidrolisado e proteína do leite. Essas proteínas são reconhecidas por fornecerem aminoácidos essenciais. Informações sobre a composição proteica do soro de leite podem ser encontradas na página da National Library of Medicine.



Exemplo disso é a formulação da barrinha sabor Doce de Leite registrada no rótulo da linha Absolut Nutrition, que apresenta um mix com proteína do soro do leite concentrada, colágeno hidrolisado e proteína do leite, conforme ficha técnica disponível no próprio rótulo.

A presença de fibras alimentares também contribui para maior sensação de saciedade e efeitos fisiológicos associados ao consumo de fibras.



Adoçantes e impacto glicêmico

Adoçantes como stevia e maltitol são utilizados em formulações com redução de açúcares. Documentos técnicos apontam que os polióis, como o maltitol, fornecem menos calorias do que o açúcar convencional e são utilizados em produtos com menor teor de açúcares adicionados.



A stevia é um adoçante aprovado para uso alimentar, com informações regulatórias e de segurança disponíveis na página oficial da FDA.

Triptofano e pesquisas sobre neurotransmissores

O triptofano é um aminoácido essencial que participa da síntese de serotonina, neurotransmissor relacionado à regulação do humor, do sono e da sensação de bem-estar. Sua presença em formulações alimentares tem sido estudada no contexto de dietas que buscam equilíbrio físico e mental. Revisões científicas apontam que a ingestão de triptofano pode influenciar positivamente parâmetros como estado emocional e desempenho cognitivo.

Rotulagem e requisitos regulatórios

A rotulagem nutricional de alimentos industrializados no Brasil segue critérios definidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), conforme estabelecido pela Resolução RDC nº 429/2020 e pela Instrução Normativa nº 75/2020. Essas normas padronizam a apresentação da tabela nutricional e estabelecem a obrigatoriedade de alertas visuais na parte frontal das embalagens quando determinados limites de gordura saturada, açúcar adicionado ou sódio são atingidos.

Entre os critérios previstos, está o uso da “lupa de advertência” em produtos com ≥ 6 g de gordura saturada por 100 g de alimento, independentemente da origem ou do tipo da gordura utilizada. A aplicação é técnica e segue parâmetros quantitativos definidos por norma federal, sem distinção quanto à função ou ao perfil lipídico do ingrediente.

Sobre a Absolut Nutrition

A Absolut Nutrition atua no setor de alimentos há 45 anos e desenvolve suplementos nutricionais há 9 anos. A empresa possui capacidade produtiva superior a 200 toneladas mensais e distribui seus produtos em todo o território nacional.

