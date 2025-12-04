Geração Z mostra interesse pelo consórcio

Pesquisa realizada pela Kantar Brasil para a Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (ABAC), no início do ano, considerou 46% do total de 1600 entrevistados na faixa etária de 18 a 29 anos, também classificada como geração Z.

Neste levantamento, um dos apontamentos de destaque foi que, entre os consultados de todas as idades, 58% informaram conhecer o consórcio, registrando a procura crescente por produtos financeiros, independente de classe social, A, B ou C, gênero ou da localidade de origem.

Ao separar tais dados, foram identificadas características mais comuns entre os nascidos a partir de 1995, quando o mundo já vivenciava o momento digital. Composta por jovens com facilidade em lidar com qualquer recurso tecnológico, a geração Z desconheceu o planeta sem internet.

Ao ponderar estas especificidades, a ABAC vem desenvolvendo campanhas, nos últimos anos, para sensibilizar esse público sobre a singularidade e as vantagens do consórcio como investimento econômico. Na atual edição, com término previsto para dezembro, o tema é “PARA PASSAR DE FASE, VAI DE CONSÓRCIO”, na qual a familiaridade com plataformas digitais possibilita mostrar como as escolhas financeiras de hoje podem impactar o futuro.

Os primeiros resultados obtidos, desde o evento de lançamento realizado em um domingo de agosto na avenida Paulista, mostraram boa receptividade. Os resultados alcançados com o desafio lúdico estimularam a curiosidade sobre o consórcio e suas possibilidades e geraram 91 milhões de visualizações de anúncios, 29 milhões de visualizações de vídeos, mais de 600 mil acessos ao site e quase cinco mil em jogos iniciados e comentários recebidos.

Em razão de ser conhecida como “nativos digitais”, a geração Z é hipercognitiva e tem a capacidade de vivenciar várias realidades ao mesmo tempo, especialmente as presenciais e as digitais. Menos focada em dinheiro e mais voltada para a qualidade de vida, Paulo Roberto Rossi, presidente executivo da ABAC, comentou que “os resultados conquistados até agora foram ótimos, especialmente pelo formato adotado com canais que se complementam, no qual os desafios propostos e as informações disponibilizadas incentivaram os visitantes para acessar o site e conhecerem as demais peças fortalecendo o engajamento”.

Na estratégia de mídia, o destaque inicial foi a presença de um influencer que, somente em 30 dias, registrou 195 mil impressões, 58 mil cliques e 30% de taxa de cliques em relação ao número de exibições. Com o passar dos meses, com mais quatro influenciadores digitais, foram acumuladas mais de 7,12 milhões de impressões que, além de divulgar a ação, realizaram um “letramento” sobre consórcio participando das simulações de realidade virtual. “A diversificação de tipos de peças e a parceria com diferentes influenciadores digitais, capazes de impactar diversos nichos do público-alvo, foram fundamentais para alcançarmos os bons resultados”, resumiu Fabiana Castro, do departamento de marketing da ABAC.

A campanha motivou ainda mais de 600 mil visitas ao site https://consorciodeaaz.org.br/, destacando 93% de navegações qualificadas, isto é, com tempo médio acima de 10 segundos, revelando alto interesse pelo conteúdo.

Outro reflexo foi a interação dos usuários com o game da ABAC, um jeito divertido de entender na prática como funciona o consórcio e quais suas vantagens, implementado por quizzes e jogos interativos nas redes sociais, somando-se também à exploração de outros materiais educativos sobre o tema.

Houve também centenas de usuários que se interessaram pelo download do “Guia do Consórcio”, enquanto o blog e o site sobre Educação Financeira receberam acessos adicionais, com tempo de permanência relevante, reforçando o papel da campanha na geração de tráfego engajado e aprendizado sobre o mecanismo.

Rossi concluiu que “o gradual crescimento de interessados com a entrada de novas gerações de consorciados valida a consolidação do consórcio no planejamento para aquisição de bens, desde os baby boomers até as X, Y e Z, e mostra cada vez mais a conscientização sobre a essência da educação financeira entre os brasileiros”.

O sistema de consórcios hoje

Ao completar dez meses deste ano, o sistema de consórcios voltou a quebrar o recorde de vendas dos últimos dez anos ao atingir 4,34 milhões de cotas, movimentando mais de R$ 423,00 bilhões de janeiro a outubro. Como decorrência dos resultados positivos, o volume de participantes ativos cresceu e atingiu a marca inédita de 12,36 milhões. No período, o acumulado de contemplações totalizou 1,48 milhão, enquanto os créditos concedidos aos consorciados contemplados somaram R$ 101,86 bilhões.

O consórcio contribui para a cadeia produtiva da economia, estando presente nos segmentos automotivo, imobiliário, serviços, eletroeletrônicos e outros bens móveis duráveis. Em 2024, os ativos administrados do Sistema de Consórcios participaram com 6,1% do PIB.