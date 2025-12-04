Diogo Assinger lança Enciclopédia das Lutas na Go Coffee

Curitiba sediará, no dia 6 de dezembro, o lançamento da obra Enciclopédia das Lutas, escrita por Diogo Assinger. O evento ocorrerá das 10h às 16h na maior unidade da rede Go Coffee no Brasil, localizada no bairro Ecoville, na R. Pedro Viriato Parigot de Souza, 3901, Condomínio Office Life – Loja 1017.

A unidade Ecoville da Go Coffee foi escolhida devido ao fato de ser utilizada para diferentes tipos de atividades desde sua inauguração, incluindo reuniões corporativas, encontros setoriais, apresentações artísticas, ações comunitárias e apresentações de moda. O espaço recebe grupos variados, entre eles leitores, praticantes de artes marciais e profissionais ligados ao tema, que participam de conversas técnicas, demonstrações e encontros organizados.

A obra Enciclopédia das Lutas reúne informações sobre mais de 100 modalidades de combate, apresentando dados sobre origens, fundamentos e características técnicas de cada sistema. O conteúdo abrange estilos tradicionais, abordagens híbridas e expressões regionais, permitindo consulta por leitores com diferentes níveis de familiaridade com o tema.

O livro contou com colaboração de mais de 40 mestres de dez países, responsáveis por revisões técnicas e complementações específicas. O prefácio foi elaborado por Evanri Gurgel, integrante da equipe Arena, vinculada ao jiu-jitsu no Paraná.

Entre os colaboradores estão atletas e professores com atuação nacional e internacional, como:

• Glaube Feitosa – 5º dan de Karatê Kyokushin e campeão do K1 World Series;

• Dan “The Beast” Severn – campeão da 5ª edição do UFC e membro do Hall da Fama;

• Marco “The King of the Streets” Ruas – campeão do UFC 7;

• Dave “The King” Leduc – seis vezes campeão mundial de Lethwei;

• Rudimar Fedrigo – fundador e técnico da equipe Chute Boxe;

• Idan Abolnik – criador do sistema Kalah – Israeli Combat System;

• Sérgio Roberto de Lara Oliveira – atuante no Wrestling;

• Sergey Tabakov – secretário-executivo da Federação Internacional de Sambo (FIAS);

• Tooru Kosaihira – técnico e vice-presidente da Confederação Brasileira de Sumô;

• Patrick Van Vlasselaer – professor de Jeet Kune Do da Inosanto Academy Bélgica;

• José Aparecido Baioneta da Silva – participante de modalidades como Muay Thai e Kickboxing;

• José Luís Lemanczuk Jr. – 6º dan de Judô;

• Zane Frazier – 4º dan de Kempô e participante da primeira edição do UFC.

Diogo Assinger é policial federal e instrutor oficial de defesa pessoal da instituição, atuando na formação de agentes em técnicas operacionais. Ele é faixa-preta de judô e jiu-jitsu, possui experiência competitiva em Freestyle Wrestling e prática em modalidades como Muay Thai e Boxe. Assinger é advogado, ex-servidor da Justiça Federal Especializada e cursa MBA em Gestão de Segurança Pública pela Universidade de Brasília (UnB).

O autor produz artigos no Brasil e no exterior nas áreas de artes marciais, segurança institucional e Direito. Seus textos já foram publicados em veículos como Men’s Health, InStyle, Jornal da Tarde e Gazeta Mercantil. O conjunto dessas experiências compõe a base de pesquisa utilizada na elaboração da obra.

O evento é aberto ao público e prevê a participação de praticantes, pesquisadores e demais interessados, além do autor e de parte dos colaboradores envolvidos no livro.

Serviço:



Lançamento da obra Enciclopédia das Lutas

Data: 6 de dezembro

Horário: 10h às 16h

Local: Go Coffee Ecoville — R. Pedro Viriato Parigot de Souza, 3901, Ecoville, Curitiba