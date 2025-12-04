Minimum Deposit Casinos adverte: Novas regras de carteiras nos EUA podem forçar cassinos online a adotar pagamentos caros em nível bancário

WATERFORD, Irlanda, Dec. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Minimum Deposit Casinos (MDC), divisão do OneTwenty Group, divulgou uma nova análise sobre como a futura supervisão federal de carteiras digitais não bancárias pode remodelar expressivamente a estrutura de custos dos pagamentos em cassinos online.

O Bureau de Proteção Financeira ao Consumidor (CFPB) finalizou recentemente uma regra para supervisionar grandes provedores de carteiras fintech — aqueles que processam mais de 50 milhões de transações por ano. A regulamentação coloca os principais atores sob escrutínio federal direto em relaçãoàsegurança de dados, proteções contra fraudes e resolução de erros, colocando-os em pé de igualdade com os bancos tradicionais.

“O esforço do CFPB por transparência nos pagamentos não bancários é necessário, mas tem um claro efeito em cadeia sobre o comércio digital”, disse um porta-voz da MDC. “Para o setor de cassinos, isso sinaliza o fim das vias de pagamento terceirizadas fáceis e de baixo custo. Operadores que não investirem agora em soluções transparentes de Conta a Conta (A2A) em nível bancário em breve enfrentarão custos crescentes de conformidade. O jogador sentirá isso por meio de retiradas mais lentas ou processos de verificação mais rigorosos.”

Embora a regra tenha sido objeto de uma resolução da Congressional Review Act (CRA) em maio, a MDC observa que o debate alterou permanentemente as expectativas do setor. A intenção declarada do CFPB de buscar proteções adicionais já levou os provedores de carteiras a reforçar os protocolos internos de risco — elevando os custos operacionais em toda a cadeia.

“A maioria dos jogadores não verá uma nova taxa em texto destacado”, declarou o porta-voz da MDC. “Mas está se formando uma curva de custos oculta. Os processadores de pagamento precisam atualizar a infraestrutura, e essas despesas acabarão sendo repassadas. Plataformas de baixo depósito especialmente precisam se preparar para isso.”

O relatório da MDC destaca a mudança em direção a soluções A2A impulsionadas por open banking como uma das respostas mais eficazes. Ao reduzir intermediários e aumentar a auditabilidade das transações, essas ferramentas ajudam as plataformas a atender às crescentes exigências de conformidade sem comprometer a experiência do usuário.

