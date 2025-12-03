IA se torna a principal ameaça à cibersegurança em 2026

A Experian® divulgou hoje sua Previsão do Setor de Violação de Dados 2026, apresentando um panorama da evolução do cenário de ameaças cibernéticas. As previsões mostram como o próximo ano pode inaugurar uma nova onda de ataques sofisticados impulsionados por inteligência artificial, além de outras ameaças e vulnerabilidades, incluindo a computação quântica.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20251202500687/pt/

Experian's 2026 Data Breach Industry Forecast

Em seu 13o ano, a previsão apresenta seis insights sobre como os cibercriminosos estão usando tecnologias emergentes para criar identidades mais convincentes, driblar detecções e explorar novas fronteiras digitais. De perfis sintéticos e agentes autônomos de IA a malwares mutantes e até vulnerabilidades em interfaces cérebro-computador, as projeções para 2026 apontam para um futuro em que os ataques cibernéticos serão mais personalizados, persistentes e tecnologicamente avançados do que nunca.

Para fazer download do relatório gratuito, acesse aqui.

"A tecnologia está evoluindo em ritmo acelerado, e os cibercriminosos costumam ser os primeiros a adotar ferramentas como a IA para superar defesas e explorar vulnerabilidades", disse Michael Bruemmer, vice-presidente de resolução de violações de dados globais da Experian. "É uma batalha difícil, mas as organizações também podem usar essas mesmas inovações para fortalecer sua postura de segurança. Com a preparação adequada e o uso correto da tecnologia, as empresas podem estar bem posicionadas para combater ataques, mas também devem estar prontas para lidar com as consequências de um incidente de segurança".

Já foram registrados mais de 8.000 vazamentos de dados no mundo apenas no primeiro semestre de 2025, com cerca de 345 milhões de registros expostosi. Entre os clientes da Experian, os países mais afetados são Estados Unidos, Reino Unido e Canadá.

"Estamos entrando em uma nova era em que os ataques cibernéticos não se resumem mais a roubar dados, mas a manipular a realidade", disse Jim Steven, diretor de serviços de resposta a crises e dados da Experian Global Data Breach Resolution no Reino Unido. "As organizações precisam se preparar para ameaças mais rápidas, inteligentes e difíceis de detectar. O momento de agir é agora".

Para saber mais sobre a Experian Data Breach Resolution, os participantes do Financial Times Cyber Resilience Summit: Europe, realizado no Convene em Londres, podem visitar o estande da Experian e participar do painel de discussão "Como os líderes podem combater as novas ameaças de cibersegurança?", com a presença de Steven no dia 3 de dezembro de 2025, das 16h50 às 17h30 GMT.

Consumidores preocupados com o impacto da IA

Pesquisas da Experian com consumidores nos Estados Unidos e Reino Unido mostram que muitos estão sentindo os efeitos de ataques sofisticados e preocupados com o agravamento das ameaças cibernéticas.

Além disso, os resultados mostram que as gerações mais jovens estão cada vez mais vulneráveis a golpes, enquanto muitas vítimas se sentem desamparadas após terem seus dados comprometidos. Os consumidores questionam se as empresas em que confiam estão preparadas para enfrentar ameaças cibernéticas sofisticadas. De forma geral, os principais destaques incluem:

1 em cada 4 adultos millennials pesquisados afirma ter sido vítima de roubo de identidade no último ano.

Quase um quarto afirma ter caído em um ataque de phishing em casa ou no trabalho nos últimos 12 meses.

Mais de 4 em cada 5 estão preocupados com o uso da IA para criar identidades falsas indistinguíveis das reais.

Principais destaques nos EUA:

Mais de um em cada três adultos (35%) teme ser responsabilizado pessoalmente por perdas financeiras decorrentes de um erro de cibersegurança no trabalho.

69% não acreditam que seu banco ou varejista esteja preparado adequadamente para se defender contra ataques cibernéticos de IA ou não têm certeza.

Mais de três quartos (76%) acreditam que o cibercrime continuará crescendo e será impossível de frear devidoàIA.

Principais destaques no Reino Unido:

Um quarto dos adultos millennials (25%) afirma ter sido vítima de roubo de identidade no último ano.

Um em cada três adultos no Reino Unido (33%) teme prejudicar sua reputação profissional por um erro de cibersegurança no trabalho.

Entre aqueles que tiveram seus dados roubados ou expostos em um vazamento, mais de 3 em cada 5 (62%) afirmaram que a organização não ofereceu suporte adequado.

A Experian Data Breach Resolution ajuda organizações a responder de forma rápida e segura a vazamentos de dados, com mais de 21 anos de experiência em gerenciamento de crises e mais de 69.000 incidentes atendidos. Seus serviços abrangentes incluem notificações globais aos consumidores, call centers multilíngues e ferramentas de proteção de identidade, como monitoramento de crédito e vigilância na dark web. O Reserved Response™ da Experian oferece prontidão com equipe e infraestrutura garantidas, enquanto suas capacidades internacionais permitem atuação em mais de 100 países. Seja diante de um vazamento em tempo real, incidente de terceiros ou crise por ação coletiva, a Experian oferece soluções personalizadas para proteger a confiança do cliente e minimizar riscosàreputação.

Para mais informações sobre a Experian Global Data Breach Resolution, acesse https://www.experian.com/business/solutions/fraud-management/global-data-breach-services.

Sobre a Experian

A Experian é uma empresa mundial de dados e tecnologia que gera oportunidades para pessoas e empresas no mundo inteiro. Ajudamos a redefinir as práticas de empréstimo, descobrir e prevenir fraudes, simplificar a assistência médica, oferecer soluções de marketing digital e aprofundar o conhecimento sobre o mercado automotivo, tudo isso usando nossa combinação exclusiva de dados, análises e software. Também ajudamos milhões de pessoas a alcançar seus objetivos financeiros e a economizar tempo e dinheiro.

Atuamos em diversos mercados, desde serviços financeiros até saúde, automotivo, agrofinanças, seguros e muitos outros segmentos do setor.

Investimos em pessoas talentosas e novas tecnologias avançadas para liberar o poder dos dados e inovar. Como uma empresa do índice FTSE 100 com ações na Bolsa de Valores de Londres (EXPN), contamos com uma equipe de 25.100 pessoas em 32 países. Nossa sede corporativa está situada em Dublin, Irlanda. Saiba mais em experianplc.com.

iData Breach Statistics 2025: Key Trends, Costs & Risks Revealed (estatísticas de vazamentos de dados 2025: principais tendências, custos e riscos revelados), SQ Magazine, 6 de outubro de 2025

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251202500687/pt/

CONTATO COM A MÍDIA

Sandra Bernardo

Experian

1 949 529 7550

sandra.bernardo@experian.com