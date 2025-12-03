Futuros de ações da Bitget ultrapassam US$ 10 bilhões com a corrida de traders globais para ações tokenizadas

VICTORIA, Seychelles, Dec. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bitget, maior Corretora Universal (UEX) do mundo, anunciou hoje que seus futuros de ações dos EUA ultrapassaram US$ 10 bilhões em volume de negociação acumulado. O marco ocorre apenas duas semanas após cruzar a marca de US$ 5 bilhões, destacando um extraordinário impulso de mercado e a aceleração da demanda dos usuários por futuros de ações tokenizadas.

A rápida ascensão reflete uma intersecção perfeita de ventos favoráveis macroeconômicos e inovação de produto. À medida que os mercados de ações dos EUA continuam sua corrida recorde, os traders têm recorrido cada vez mais aos futuros de ações da Bitget para expressar visões direcionais, proteger a exposição e participar dos movimentos globais de ações com execução nativa de cripto.

Entre todos os pares, os contratos mais ativamente negociados incluem Tesla (TSLA) liderando com US$ 2,72 bilhões, Meta (META) com US$ 2,14 bilhões e Strategy (MSTR) com US$ 1,45 bilhão, demonstrando forte interesse em tecnologia e cripto.

A Bitget introduziu futuros perpétuos com margem em USDT vinculados a mais de 30 ações líderes dos EUA, oferecendo alavancagem de até 25x e uma taxa de comissão altamente competitiva de 0,0065%. A linha de produtos rapidamente se tornou um dos componentes de crescimento mais rápido do conjunto de futuros da Bitget, atraindo traders de varejo e institucionais que buscam acesso contínuo aos mercados tradicionais e de cripto em uma plataforma unificada.

Para apoiar este aumento na adoção e reduzir as barreiras para novos participantes, a Bitget está realizando uma campanha de redução de 90% nas taxas de negociação por tempo limitado em todos os pares de futuros de ações. A promoção, que vai até 31 de janeiro, permite que os traders explorem o universo em expansão de futuros de ações tokenizados com taxas ultrabaixas, alinhando-seàvisão UEX de acesso global inclusivo e eficiente.

“Ver os traders aderirem aos futuros de ações tão rapidamente tem sido incrível”, disse Gracy Chen, CEO da Bitget. “É claro que os usuários querem uma maneira simples de acessar tanto o mercado de cripto quanto os mercados tradicionais, e este marco mostra a rapidez com que essa mudança está acontecendo.”

O marco reforça ainda mais a visão UEX da Bitget, que conecta mercados tradicionais com ativos digitais por meio de uma conta única e unificada. Ao combinar produtos de ações tokenizadas, derivativos de cripto e insights impulsionados por IA, a Bitget continua a expandir o acesso a oportunidades de investimento globais, ao mesmo tempo que aprimora a transparência, a flexibilidade e a eficiência de custos.

