BNDES aprova US$ ~56 milhões (R$ 300 milhões) para a estratégia de reflorestamento do BTG Pactual TIG
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou um investimento de até US$ ~56 milhões (R$ 300 milhões) para apoiar projetos de reflorestamento e restauração em áreas degradadas no Brasil por meio da estratégia de reflorestamento gerenciada pelo BTG Pactual Timberland Investment Group (BTG Pactual TIG).
A estratégia busca mobilizar US$ 1 bilhão para proteger, restaurar e reflorestar aproximadamente 270.000 hectares de áreas degradadas. Além da restauração ambiental, a iniciativa visa gerar créditos de carbono por meio de soluções baseadas na natureza, contribuir para a geração de empregos e renda nas paisagens circundantes e gerar impactos positivos na biodiversidade. A Conservation International atua como consultora de impacto da estratégia de reflorestamento do BTG Pactual TIG, apoiando os esforços para alcançar impactos positivos no clima, nas pessoas e na natureza.
“O BNDES vem atuando em diversas frentes para apoiar projetos ambientais e climáticos, contribuindo para a transição ecológica, a descarbonização e a conservação ambiental. Esse investimento reflete o papel do Banco como agente de uma transição justa”, afirma o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, que destaca a importância da união entre os setores público e privado nos esforços de recuperação do Cerrado e de outros biomas críticos. “Parcerias como esta demonstram como os recursos públicos podem catalisar projetos sustentáveis com a participação do setor privado, beneficiando tanto as pessoas quanto a natureza, com respeito às normas ambientais eàqualidade do gasto público.”
O anúncio vem somar-se aos compromissos de descarbonização apresentados pelo BNDES na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), em Belém, que marcou um momento decisivo para a conservação florestal, a restauração ecológica e o manejo sustentável da terra.
“O apoio do BNDES é um marco importante para nossa estratégia de reflorestamento e um poderoso exemplo de como a colaboração público-privada pode catalisar investimentos institucionais em larga escala”, disse Roberto Sallouti, CEO do BTG Pactual. “Este investimento sinaliza um forte alinhamento com a visão da bioeconomia emergente do Brasil e com o potencial do investimento privado de gerar benefícios para as pessoas e para a natureza, juntamente com retornos econômicos.”
A estratégia visa proteger e restaurar aproximadamente 135.000 hectares de florestas nativas e savanas, além de plantar milhões de árvores em outros 135.000 hectares de viveiros comerciais de árvores com certificação FSC e manejo sustentável. Até o momento, a restauração já está em andamento em mais de 12.000 hectares de vegetação nativa e biodiversa do Cerrado. Espera-se que essa iniciativa crie mais de 40.000 hectares de habitat conectado para a biodiversidade local — uma área equivalente a aproximadamente um terço do tamanho da cidade do Rio de Janeiro. Mais de 500 espécies de flora e fauna já foram identificadas em todas as propriedades abrangidas pela estratégia.
“Essa parceria demonstra o que é possível quando finanças e conservação trabalham juntas para enfrentar desafios globais”, afirmou Daniela Raik, CEO interina da Conservation International. “Ao mobilizar investimentos para a restauração de florestas brasileiras, essa iniciativa gera benefícios mensuráveis para o clima e para a biodiversidade, apoia as comunidades locais e representa um exemplo escalável de como soluções baseadas na natureza podem beneficiar as pessoas e o planeta no Brasil e além.”
