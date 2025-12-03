Cuidados tornam o barbear mais seguro e confortável

O barbear pode gerar desconfortos para pessoas com pele sensível, incluindo vermelhidão, ardor e irritações, especialmente quando não há preparação adequada da pele. Medidas simples realizadas antes, durante e após o procedimento ajudam a minimizar esses efeitos e tornam o processo mais confortável.

A escolha do aparelho também influencia no resultado, já que modelos com lâminas flexíveis e cabeça móvel tendem a reduzir o atrito ao acompanhar os contornos do rosto.

“A preparação da pele e a manutenção adequada das lâminas contribuem para reduzir irritações e melhorar a segurança do processo”, afirma Rodrigo Iasi, diretor de Marketing da BIC Brasil e Argentina. Antes do barbear, a preparação da pele com água morna ajuda a amolecer os pelos, diminuindo a resistência ao deslizamento da lâmina. O uso de sabonete, gel ou espuma facilita o processo ao criar uma barreira protetora entre a lâmina e a pele, reduzindo a chance de irritações.

Durante o procedimento, aparelhos com lâminas flexíveis e cabeça móvel que se ajustam aos contornos do rosto tornam o corte mais uniforme. Itens que incluem cabo antiderrapante também oferecem maior controle de movimento, reduzindo riscos de atrito excessivo. A fita lubrificante presente no aparelho, com ingredientes como aloe, vitamina E e alcaçuz, ajuda a hidratar a pele durante o barbear, reduzindo irritações.

Após o barbear, recomenda-se aplicar loções ou bálsamos sem álcool para acalmar a pele e minimizar o surgimento de vermelhidão ou ardor.

A linha BIC Flex 5 reúne características como lâminas flexíveis, cabeça móvel, cabo antiderrapante, fita lubrificante com ingredientes calmantes e lâmina de precisão, oferecendo um corte mais rente e confortável. A performance do aparelho é clinicamente comprovada, atendendo às necessidades de peles sensíveis sem promover múltiplas passadas.

Com a adoção desses cuidados e a escolha de aparelhos adequados, o barbear tende a se tornar mais suave e confortável, contribuindo para a rotina de higiene pessoal e para a proteção da pele sensível.