Documentário de empreendedorismo feminino em favelas estreia na Casa Laura Alvim

O Instituto Aupaba convida para a exibição do documentário “Mulheres que Regeneram Territórios”, que integra o Projeto “Jornada Inovadora do Turismo”, do Instituto Aupaba em parceria com o Airbnb.

A exibição gratuita, que conta com o apoio institucional da Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro (FUNARJ), acontece nos três sábados de dezembro, sempre às 15h: dias 6, 13 e 20 de dezembro. Basta inscrever-se pelo e-mail presidencia@institutoaupaba.org, com nome completo, além de telefone ou celular.

O filme, dirigido pelo videomaker francês Florian Tomasini (Tomasini Productions), apresenta histórias inspiradoras de mulheres que protagonizam processos de transformação e regeneração em suas comunidades. A obra aborda temas como educação, empreendedorismo, cultura, sustentabilidade e identidade territorial, evidenciando o papel fundamental das mulheres na regeneração social, cultural e econômica das favelas cariocas.

Reconhecido internacionalmente por seu pioneirismo em design regenerativo, o Instituto Aupaba foi agraciado em 2025 com o “World Tourism Awards”, em Bruxelas, na categoria “Reconhecimentos Especiais”, como Melhor Projeto de Turismo Regenerativo.

Para a presidente do Instituto Aupaba, Luciana De Lamare, o documentário pretende tocar e trazer ao debate público a questão do empreendedorismo feminino nas favelas e sensibilizar gestores para que políticas públicas possam reconhecer e apoiar esse segmento importante da economia carioca.

“É inspirador ver, por meio de iniciativas como este documentário, o poder transformador do empreendedorismo para a regeneração de territórios e comunidades. Apoiar projetos que ampliam vozes, promovem inclusão e estimulam o desenvolvimento local reflete o compromisso do Airbnb em fortalecer as regiões onde está presente e colaborar para um futuro mais sustentável e diverso”, afirma Carla Comarella, líder de Relações Institucionais do Airbnb.

Documentário será lançado para autoridades e imprensa dia 02/12

O lançamento inédito do documentário aconteceu no dia 2 de dezembro, terça-feira, às 15h, e contou com a presença de autoridades, artistas, influenciadores e jornalistas.

Sobre o Airbnb



O Airbnb nasceu em 2007, quando dois anfitriões receberam três hóspedes em sua casa em São Francisco. Hoje, a plataforma conta com mais de 5 milhões de anfitriões que já receberam mais de 2 bilhões de hóspedes em quase todos os países do mundo. Todos os dias, os anfitriões oferecem acomodações e experiências que possibilitam que os viajantes conheçam outras comunidades.



Serviço:



Exibição do documentário “Mulheres que Regeneram Territórios”

Dias 6, 13 e 20 de dezembro, na Casa Laura Alvim, sempre às 15h.

Inscrições pelo e-mail presidencia@institutoaupaba.org, com nome completo, além de telefone ou celular.



Para conferir o teaser, basta clicar aqui.

