LumRisk anuncia realinhamento estratégico e aporte de capital de US$ 5 milhões para acelerar sua transformação direcionada a uma plataforma de múltiplos ativos e QIS orientada por IA

A LumRisk anunciou hoje um marco importante em sua evolução, com a aprovação e implementação de um abrangente realinhamento corporativo. Isto inclui a reestruturação de obrigações herdadas e o reforço do balanço patrimonial da empresa. Estas medidas estabelecem uma base sólida para uma nova fase de crescimento mundial acelerado nos principais domínios da LumRisk: Estratégias de Investimento Quantitativo (QIS) e Análise de Múltiplos Ativos.

Como parte deste realinhamento estratégico, a LumRisk obteve a aprovação dos acionistas para um aporte de capital de US$ 5 milhões, sujeito às condições usuais. Este capital é pretendido para expandir a plataforma de última geração da empresa, reforçar suas capacidades de dados e tecnologia, bem como aprofundar sua oferta em todo o ecossistema mundial de QIS.

Em paralelo, a LumRisk vem implementando uma nova estrutura corporativa liderada por gestão, sob o qual a equipe de liderança irá assumir o controle operacional total e uma participação majoritária no capital após a finalização do processo. Esta restruturação intensifica a governança e alinha a propriedade diretamente com a execução.

Mohdi Jeroudi, Diretor Executivo, disse:

"Este realinhamento estratégico marca o início de um novo capítulo para a LumRisk. Com um balanço patrimonial mais sólido, novo capital de acionistas e total alinhamento entre a liderança e os proprietários, estamos agora prontos para acelerar nossa ambição de nos tornar uma plataforma mundial líder em QIS e análises de múltiplos ativos. Nosso lançamento em 2026 irá apresentar uma plataforma de última geração com melhor qualidade de dados, análises mais completas e fluxos de trabalho muito mais intuitivos. Também irá assentar as bases para uma integração mais profunda de IA, a fim de aperfeiçoar a navegação do usuário na plataforma, aumentar a transparência, refinar as percepções de risco e agregar um valor mais processável para investidores institucionais a nível mundial."

Arpad "Arki" Busson, Fundador e Presidente, disse:

"A LumRisk tem sido pioneira em levar transparência e inovação ao setor de QIS. O Conselho nomeou Mohdi Jeroudi como Diretor Executivo da LumRisk para liderar a implementação desta importante iniciativa estratégica. O balanço patrimonial atualizado e o capital de investimento renovado conferemàempresa a solidez financeira necessária para impulsionar sua próxima fase de crescimento, com a IA no centro de toda a nossa infraestrutura. Ao capacitar a equipe de gestão através da nova propriedade societária, colocamos o futuro da empresa firmemente nas mãos daqueles que estão mais próximos de nossos clientes e de nossa tecnologia."

Olhando para o futuro

A LumRisk irá compartilhar mais atualizações nas próximas semanas e meses,àmedida que conclui o realinhamento, expande seus recursos orientados por IA e avança rumo ao lançamento de sua plataforma de próxima geração em 2026, uma solução unificada criada para dar suporte a investidores em todo o ciclo de vida, da análise pré-negociaçãoàpós-negociação, cobrindo efetivamente toda a jornada de qualquer investidor de QIS ou potencial investidor, além de expandir sua oferta no espaço de múltiplos ativos.

