Winchester Interconnect lança cabo LiteSPEed™: Conectividade mais rápida, leve e simples para sistemas de missão crítica

A Winchester Interconnect, empresa da Aptiv e líder em oferecer soluções de interconexão de alto desempenho, apresentou hoje o cabo LiteSPEed™, uma solução Ethernet de par único (SPE) de próxima geração que oferece taxas de dados de 10 gigabits em um design drasticamente menor e mais leve. Desenvolvido para os ambientes cada vez mais conectados e com restrições de espaço dos setores aeroespacial, de defesa, automação industrial e mobilidade de última geração, o LiteSPEed™ ajuda os clientes a transmitir mais dados com menos cabos, reduzindo peso, complexidade e custo, enquanto aumenta o desempenho e a confiabilidade do sistema.

"À medida que os sistemas se tornam mais inteligentes e interconectados, os engenheiros precisam de formas mais leves e eficientes de fornecer energia e dados", disse Juan Contreres, Diretor de Gestão de Produtos. "O LiteSPEed™ oferece a eles uma solução Ethernet robusta e de alta velocidade que simplifica a instalação sem comprometer o desempenho."

Com a proliferação de sensores avançados, análises em tempo real e sistemas de controle distribuídos em vários setores, o cabeamento se tornou um gargalo oculto. O LiteSPEed™ enfrenta este desafio de frente, ao consolidar energia e dados em um único cabo de fácil roteamento, que libera espaço valioso e permite uma implementação mais rápida em todas as plataformas.

Principais vantagens do cabo LiteSPEed™

Terminação de par único: Terminação até 75% mais rápida do que a Ethernet tradicional de quatro pares.

Diâmetro até 50% menor: Facilita a passagem por caminhos de roteamento estreitos e recintos compactos.

Até 25% mais leve: Reduz a tensão em bandejas de cabos, chicotes elétricos e estruturas de suporte.

Raio de curvatura estreito: Percorre com facilidade por cantos e conjuntos densos.

Cabo com alimentação e dados integrados: Elimina o cabeamento de alimentação separado em muitos casos de uso.

Transmissão de dados de 10 Gbps: Ocupa-se com aplicações de alta largura de banda com facilidade.

Redução dos custos de mão de obra: Acelera a instalação e reduz os gastos no local.

O LiteSPEed™ também foi projetado para substituir protocolos legados como CANbus, Profinet e I/O Link, que minimiza a necessidade de portas de conexão e pontos de terminação extras, bem como simplifica a arquitetura de rede.

Para mais informação, acesse a página do produto Cabo LiteSPEed™.

Sobre a Winchester Interconnect

Winchester Interconnect, uma subsidiária da Aptiv PLC, é líder em projeto e fabricação de conectores, conjuntos de cabos, e cabos de alta precisão para aplicações de missão crítica nos mercados militar, aeroespacial, industrial, médico e espacial, onde desempenho e confiabilidade incomparáveis ?são essenciais. Com instalações de engenharia e fabricação ao redor do mundo, a Winchester trabalha em estreita cooperação com os clientes para oferecer soluções de interconexão personalizadas que agem nos ambientes mais exigentes. A Winchester Interconnect é parte do Grupo de Componentes de Engenharia da Aptiv, que reúne ciência de materiais, fabricação avançada e experiência em interconexão para impulsionar a próxima geração de sistemas inteligentes em vários setores. Saiba mais em www.winconn.com.

