Tecnisa entrega o Bosque Pitangueiras e alcança 277 obras concluídas

Empreendimento de alto padrão em parceria com a Hines evidencia o processo de consolidação do Jardim das Perdizes como um bairro planejado de São Paulo, marcado pela modernidade e pela proposta de segurança

03/12/2025 14:40

A Tecnisa oficializou a entrega do Bosque Pitangueiras, empreendimento residencial localizado no Jardim das Perdizes, Zona Oeste de São Paulo. Com a finalização do projeto, a incorporadora alcança a marca de 277 empreendimentos concluídos em quase cinco décadas de atuação.

O Bosque Pitangueiras está inserido no Jardim das Perdizes, bairro planejado que reúne infraestrutura urbana, mobilidade, áreas verdes e um projeto voltado à segurança dos moradores. Entre as áreas comuns estão piscina com deck molhado, quadra de beach tennis, espaço gourmet, salão de festas, brinquedoteca, coworking e fitness, além da proximidade de um parque com mais de 45 metros quadrados. O projeto foi desenvolvido pela MCAA Arquitetos, com design de interiores de Chris Silveira e paisagismo de Marcelo Vassalo.

“Chegar à 277ª entrega é motivo de muito orgulho para nós. Representa a força de um trabalho coletivo e a realização de milhares de famílias que confiam na Tecnisa para construir seus sonhos”, afirma Fernando Tadeu Perez, CEO da Tecnisa.

Entregue em novembro, o Bosque Pitangueiras teve 100% das unidades vendidas, reunindo moradores, clientes, parceiros e equipes envolvidas em mais uma etapa de trajetória da Tecnisa no mercado residencial de São Paulo.

Ficha técnica Bosque Pitangueiras

Nome: Bosque Pitangueiras
Localização: Jardim das Perdizes, São Paulo – SP
Arquitetura: MCAA Arquitetos
Interiores: Chris Silveira 
Paisagismo: Marcelo Vassalo
Tipologias: Apartamentos de 79 metros quadrados a 136 metros quadrados
Dormitórios: dois a quatr
Parceria: Tecnisa + Hines
Entrega: novembro de 2025
Entrega nº: 277ª obra concluída pela Tecnisa 

Sobre a Tecnisa

Com 48 anos de história, a Tecnisa entregou 277 empreendimentos — equivalentes a 45 mil unidades e 7,2 milhões de metros quadrados de área construída — e ultrapassou R$ 14 bilhões em Valor Geral de Vendas (VGV). A incorporadora se coloca em evidência pela adoção de práticas digitais, sustentáveis e centradas no cliente. Com foco em inovação, transparência e qualidade, a companhia se propõe a seguir transformando a experiência de comprar e viver em um imóvel, conectando pessoas, tecnologia e design inteligente em cada novo projeto.



Website: https://www.tecnisa.com.br/

