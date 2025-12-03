Supercarga digital compromete foco e altera ritmo produtivo

A constante exposição a estímulos digitais e interrupções no ambiente de trabalho tem impactado diretamente a capacidade de foco de profissionais e equipes, afetando a produtividade e a tomada de decisão. A autora de Attention Span, Gloria Mark, descobriu que depois de uma interrupção ou distração, pode levar até cerca de 25 minutos para retomar totalmente o foco na tarefa inicial. Segundo a pesquisadora, esse período de reorientação exige esforço cognitivo, pois a mente precisa se reajustar, não tratando a pausa como um simples intervalo.

O relatório Why Can’t I Focus? confirma a dimensão sistêmica do problema. Segundo o estudo, 49% dos participantes apontaram notificações de smartphone como seu principal fator de distração, e 71% relataram sentir-se ocupados o dia inteiro, sem realizar o que realmente importa. A pesquisa revela que o foco não desaparece por fraqueza individual, ele é progressivamente desmontado por ambientes que operam por interrupção constante. O estudo também mostra o custo emocional: 68% se sentem frustrados ao perder o foco, e a fadiga aparece mesmo em dias leves, afetando 78% dos respondentes. É a chamada fatigue without effort, o esgotamento que nasce não da intensidade do trabalho, mas do desgaste de alternar atenção dezenas de vezes por hora.

O fenômeno da sobrecarga cognitiva ocorre quando o cérebro recebe mais informações do que consegue processar com clareza, resultando em desafios para manter a atenção e o ritmo de trabalho em contextos digitais. Equipes hiperconectadas, notificações constantes e pressão por entregas rápidas aumentam a reatividade e reduzem a capacidade de raciocínio profundo. O excesso de estímulos não se limita ao digital, a economia da atenção, conceito cunhado por Herbert Simon nos anos 70, mostra que a disputa pelo foco humano é intensa em todos os âmbitos da vida, do marketing digital às interações cotidianas, tornando cada vez mais difícil manter concentração e disciplina.

A superestimulação digital também está diretamente associada aos ciclos de gratificação imediata. Estudos mostram que estímulos rápidos, como rolagem infinita, compras instantâneas e notificações frequentes, ativam repetidamente os circuitos de recompensa no cérebro, liberando dopamina em pequenas doses. Esse mecanismo reforça comportamentos de busca por estímulos curtos e variados, favorecendo decisões impulsivas e dificultando a manutenção de foco prolongado. Em contextos profissionais, esse padrão reduz a capacidade de sustentar tarefas de maior complexidade e compromete a construção de resultados consistentes ao longo do tempo.

Segundo André Kaercher, CEO do Instituto Kaercher e especialista em desenvolvimento humano, compreender o próprio padrão de atenção e energia é fundamental para avançar com consistência: “Padrões mentais podem definir escolhas e travar sucesso, mesmo quando há desejo de mudança”. Estratégias de autoconhecimento e gestão da atenção, alinhadas à neurociência comportamental, ajudam a resgatar o foco e otimizar resultados em contextos complexos.

Para reverter esse cenário, a adoção de práticas estruturadas é cada vez mais recomendada. O conceito de “trabalho profundo” (deep work), popularizado por Cal Newport, propõe reservar blocos de tempo ininterruptos dedicados a tarefas cognitivamente exigentes, sem distrações externas.

Entre os dias 5 e 7 de dezembro de 2025, São Paulo receberá o Arenna, evento que inclui uma trilha vivencial dedicada ao pilar “Energia de Avanço”, com práticas para restaurar a atenção, gerenciar energia e consolidar hábitos de produtividade sustentável.