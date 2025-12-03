Dr. Emmanuel França destaca cuidados com a pele masculina

A quantidade de homens que se preocupam com a aparência tem aumentado. Segundo o estudo Cosmentolog, realizado pelo Grupo Croma em 2023 e divulgado pelo Estadão, 72% dos homens brasileiros declaram cuidar da beleza pessoal e dizem não ver esse hábito como “coisa de mulher”. Em 2018, essa porcentagem era de 34% — ou seja, mais do que dobrou em cinco anos.

Outro indicativo que cresceu foi o interesse em manter o autocuidado com o corpo, indo de 56% em 2018 para 75% no último relatório. O dermatologista Dr. Emmanuel França, da Clínica Skin Prime, em Recife (PE), afirma que essa tendência também se reflete em cuidados com a pele, com o público masculino dando mais atenção a esse aspecto da saúde.

“O homem atual está mais antenado e sabe que a boa apresentação não se restringe somente às roupas e ao físico. Um rosto bem definido fala muito alto”, descreve o médico. Ele explica que, entre os procedimentos mais buscados por esse público, estão a fototerapia e o laser.

“A fototerapia usa a radiação ultravioleta pura ou associada a psoralenos orais [medicamentos fotossensibilizantes] para fazer, principalmente, o tratamento de micose fungoide, que é um linfoma cutâneo de células T. Também é possível tratar casos de psoríase grave, dermatite atópica grave e vitiligo.”

A psoríase, ao qual o profissional se refere, é uma doença crônica da pele caracterizada pela presença de manchas róseas ou avermelhadas, recobertas por escamas esbranquiçadas. Já a dermatite atópica grave tem a pele seca e prurido (coceira) como sinais clássicos, enquanto o vitiligo leva à perda da coloração da pele.

Dessa forma, explica Dr. Emmanuel França, a fototerapia vai além do simples cuidado com a beleza ao promover a melhoria da pele como um todo e mais conforto e bem-estar para o paciente.

“Existem também os tratamentos a laser, que promovem renovação da pele por meio de peelings controlados [retirada de células mortas da camada superficial da pele], estímulo da formação de colágeno e elastina, tratamentos vasculares, remoção de tatuagem e várias outras possibilidades, ao passo que a fototerapia é mais específica”, esclarece.

Segundo o dermatologista Dr. Emmanuel França, é comum que pacientes idosos busquem tratamentos com laser. “A pele do idoso responde muito bem à maioria dos lasers, principalmente aqueles que fazem peelings mais profundos, como o laser de CO2”, detalha.

Os cuidados com a pele, no entanto, precisam continuar após o procedimento. “Nada é para sempre. Precisamos manter principalmente a formação do colágeno e a elastina de maneira constante. Por isso, a continuação dos cuidados é fundamental”, alerta o médico Dr. Emmanuel França.

Além do uso de filtro solar e da limpeza do rosto, o Dr. Emmanuel França destaca que os homens não devem ignorar sinais de envelhecimento ou manchas. Um acompanhamento regular ajuda a detectar câncer de pele cedo e a tratar rugas, manchas e olheiras de forma preventiva, dependendo de cada caso.

Para saber mais, basta acessar o Instagram oficial do dermatologista: https://www.instagram.com/dremmanuelfranca/