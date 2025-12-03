KidZenith apresenta Koalino, assistente para rotinas de sono

A plataforma de cuidado parental KidZenith anuncia o lançamento do Guardião do Sono Koalino, assistente virtual desenvolvido com inteligência artificial (IA) treinada por médicos e conteúdos verificados para apoiar famílias na criação de rotinas mais tranquilas de descanso infantil.



O recurso utiliza dados fornecidos pelos responsáveis para registrar informações, acompanhar o desenvolvimento, oferecer dicas personalizadas e apoiar noites e cochilos — incluindo trilhas sonoras — que ajudam a consolidar hábitos estáveis de sono.

A Dra. Juliana Reges, pediatra, fundadora e CEO da Kidzenith, conta que o Koalino nasceu da necessidade de apoiar famílias que enfrentam noites difíceis, cansaço extremo e insegurança diante dos desafios do sono infantil.

“Muitos pais não têm acesso rápido a orientações confiáveis e personalizadas, e acabam recorrendo a fontes não validadas. Por isso, a proposta é oferecer informação segura, embasada e prática para ajudá-los a conduzirem o sono do bebê com confiança e tranquilidade”, afirma a CEO.

O assistente virtual oferece orientações sobre higiene do sono, identificação de sinais de cansaço, organização das janelas de sono, estratégias para lidar com despertares noturnos, sugestões de rotina e ambiente de descanso, além de alertas quando algum sintoma exige avaliação profissional.

“Na prática, o Koalino atua como um assistente inteligente que conversa com os pais com uma linguagem que tem como foco ser simples e acolhedora. Ele aprende com o contexto da família e responde de forma personalizada, sempre dentro das diretrizes pediátricas”, explica Dra. Juliana Reges.

A pediatra pontua que as famílias costumam enfrentar dificuldades para entender os sinais de sono, lidar com os despertares frequentes, a inconsistência na rotina, a ansiedade dos cuidadores e o excesso de informações contraditórias.

“O Koalino pode contribuir ao traduzir orientações complexas em passos simples, constantes e seguros, apoiando a família no dia a dia, para reduzir a insegurança e estimular hábitos saudáveis, de acordo com a individualidade de cada bebê”, explica a especialista.

A exemplo, conforme divulgado pela Sociedade Goiana de Pediatria, a duração média do sono infantil varia de acordo com a idade, segundo dados da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP). Bebês de um mês dormem entre 16 e 20 horas ao dia. Aos três anos, a média total pode cair para 12,5 horas.

Tecnologia e segurança

O assistente virtual foi treinado com um protocolo próprio da KidZenith, no qual médicos pediatras e especialistas em sono revisaram todo o conteúdo utilizado para orientar a IA. Segundo a fundadora, cada guideline, fluxo de decisão e resposta sensível passou por avaliação e validação profissional.

“O processo inclui curadoria baseada em literatura científica, revisão linha a linha por especialistas, testes com casos reais para garantir segurança e coerência e atualizações contínuas conforme novas evidências surgem, como forma de assegurar que o assistente ofereça respostas confiáveis e responsáveis”, declara a pediatra.

Dra. Juliana Reges destaca, ainda, que o Koalino busca equilibrar orientações baseadas em evidências com a sensibilidade necessária para lidar com situações emocionais e comportamentais das famílias, pois usa bases científicas para orientar, mas foi programado com diretrizes de comunicação que priorizam acolhimento, empatia e respeito ao momento familiar.

“O assistente foi projetado para ser técnico e humano ao mesmo tempo. Ele pode reconhecer quando a família está cansada, insegura ou emocionalmente fragilizada e ajusta o tom da conversa sem fórmulas rígidas, guiando com cuidado”, acrescenta a pediatra.

O assistente virtual Koalino segue protocolos de segurança que alertam os pais quando há risco ou sinais de gravidade e mantém a confidencialidade dos dados conforme a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), além de contar com médicos responsáveis pela curadoria contínua para garantir conformidade ética e técnica, mas não substitui consultas médicas.

“A KidZenith utiliza padrões de segurança, privacidade e validação clínica, e acredita que a tecnologia aproxima, apoia e empodera famílias, sem perder o olhar humano que caracteriza o cuidado em pediatria. O Koalino representa essa visão, e tem o objetivo de tornar o acesso à orientação de qualidade mais rápido, democrático e acolhedor”, conclui a fundadora da plataforma.

Para mais informações, basta acessar: www.kidzenith.ai