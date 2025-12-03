Leonardo Ananda Gomes recebe o título de Cidadão Honorário do Rio de Janeiro
Mineiro e CEO da Câmara de Comércio Índia-Brasil, Leonardo foi homenageado pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro
A Câmara Municipal do Rio de Janeiro concedeu, na última sexta-feira, 28 de novembro, o título de Cidadão Honorário do Município a Leonardo Ananda Gomes, mineiro de Belo Horizonte. A homenagem, proposta pelo vereador Pedro Duarte, reconheceu o conjunto de ações desenvolvidas por Leonardo entre 2017 e 2025, período em que atuou como Cônsul Honorário da Índia no Rio de Janeiro.
Além de sua atuação diplomática, Leonardo é CEO e um dos fundadores da Câmara de Comércio Índia-Brasil, e Diretor da Associação Amigos da Índia, instituições que desempenham papel relevante na promoção do intercâmbio cultural e econômico entre os dois países.
"Esta homenagem representa um reconhecimento não apenas da minha trajetória, mas também do trabalho coletivo desenvolvido com parceiros institucionais, apoiadores e lideranças comunitárias ao longo desses anos”, comenta o homenageado.
Ao longo destes oito anos, Leonardo articulou iniciativas que ampliaram a presença e a visibilidade da Índia na cidade, fortalecendo relações institucionais, culturais e educacionais. Entre os destaques estão:
Mais de 40 eventos e recepções oficiais, reunindo autoridades indianas, lideranças políticas, empresariais e representantes do governo fluminense.
Iniciativas culturais de grande alcance, como festivais de cinema, apresentações de danças clássicas, concertos, exposições e ações gastronômicas.
Celebrações públicas do Dia Internacional do Yoga, realizadas em espaços icônicos como Copacabana, Cristo Redentor e Museu da República.
Projetos em homenagem a Mahatma Gandhi, incluindo exposições itinerantes, ações educativas e atividades sociais.
Parcerias educacionais e interculturais conectando instituições e estudantes do Brasil e da Índia.
Recepção de delegações indianas dos setores de tecnologia, inovação, comércio, cultura e diplomacia.
As ações lideradas por Leonardo contribuíram para fortalecer o papel do Rio de Janeiro como cidade aberta ao diálogo internacional e ampliaram oportunidades de cooperação com a Índia, hoje um dos principais protagonistas globais em tecnologia, cultura e economia.
Website: https://www.indiabrazilchamber.org/