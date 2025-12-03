Demanda por bem-estar amplia oferta de suplementos no país

A tendência de consumo de produtos voltados ao bem-estar no Brasil tem levado empresas tradicionalmente focadas no público esportivo a diversificar seus portfólios, entrando com novas linhas de cápsulas voltadas ao cuidado diário, energia, imunidade, sono, beleza e rotina equilibrada.

Segundo o relatório “Tamanho e Participação do Mercado de Encapsulamento de Alimentos – Tendências de Crescimento e Previsões (2025-2030)” da Mordor Intelligence, o mercado global de tecnologias de encapsulamento está estimado em 14,46 bilhões de dólares em 2025, com projeção para atingir 22,81 bilhões de dólares até 2030, o que equivale a um crescimento anual composto (CAGR) de cerca de 9,5%.

Dentro desse universo, o segmento de suplementos alimentares e esportivos vê as formulações encapsuladas se tornarem cada vez mais comuns e deve crescer a um ritmo ainda mais acelerado, com CAGR estimada em torno de 13,4% até 2030.

Esses dados sinalizam duas frentes de interesse público:

Um mercado global em expansão, com avanços tecnológicos que permitem maior estabilidade e biodisponibilidade dos ingredientes encapsulados;

A mudança de perfil do consumidor, que valoriza praticidade, cuidado diário e soluções para vida corrida, ampliando o alcance desses produtos para além de atletas ou “marombeiros”.

No mercado brasileiro, algumas empresas têm começado a investir com mais força, de olho nesse potencial. Nos últimos dias, por exemplo, a Soldiers Nutrition, conhecida no segmento de suplementos especialmente junto ao público fitness, anunciou um movimento de ampliação do leque de produtos para atingir novos públicos.

A marca lançou uma linha de produtos em cápsulas direcionada ao bem-estar cotidiano, como rotina, sono, beleza e concentração. “Essa investida já vinha sendo estudada há algum tempo, e estamos respondendo prontamente à demanda emergente por suplementos que dialoguem com o cotidiano e não apenas com desempenho físico”, reforça Yuri Abreu, fundador e CEO da empresa.

A nova linha de encapsulados da marca, chamada Íntera, conta com 13 produtos, reunindo fórmulas para diferentes necessidades do dia a dia:

Disposição e performance cognitiva (ingredientes como cafeína, taurina e fosfatidilserina)

Reposição nutricional (multivitamínicos e nutrientes essenciais)

Cuidados estéticos (biotina, zinco para cabelo e unhas)

Sono e relaxamento (melatonina, triptofano etc.)

Para a Soldiers Nutrition, esse tipo de diversificação representa não apenas um ajuste no portfólio, mas uma estratégia para ampliar a base de consumidores e reduzir dependência de nichos tradicionais. A empresa estima que o novo investimento possa responder por cerca de 30% do faturamento até o fim de 2026.

Do ponto de vista setorial, esse movimento reforça o seguinte:

A tecnologia de encapsulamento (micro ou nano) ganha relevância não apenas em suplementos esportivos, mas em categorias de saúde mais amplas.

A regulação e qualidade passam a ocupar papel central, uma vez que novos ingredientes, claims de bem-estar e formatos mais acessíveis entram no radar de vigilância sanitária e do público.

O canal de distribuição se expande (e-commerce, marketplaces, consumo “direto ao consumidor”), o que aumenta o alcance, mas também exige mais clareza na comunicação, rastreabilidade e atendimento.

“O crescimento dos encapsulados indica que os suplementos estão deixando de ser um nicho apenas de performance para se tornar parte da rotina de consumidores comuns, com implicações para saúde pública, empresas de nutrição, canais de venda e regulação”, finaliza Abreu.