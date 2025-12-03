CPET lança plataforma nacional para técnicos do Brasil

Um estudo realizado pela Fundação Roberto Marinho, Arymax e Itaú Educação e Trabalho investigou como a formação técnica impacta na inclusão de jovens e mostrou que o mercado de trabalho brasileiro convive com uma contradição evidente: enquanto o país amplia a demanda por profissionais técnicos em praticamente todos os setores produtivos, as plataformas de emprego continuam majoritariamente voltadas para carreiras de nível superior. Esse descompasso gera um efeito silencioso, porém profundo; milhares de vagas técnicas ficam dispersas, pouco divulgadas e, em muitos casos, inacessíveis para quem busca oportunidades reais de crescimento.

O CPET lançou o Portal Nacional de Vagas Técnicas com o objetivo de ampliar a visibilidade das oportunidades para profissionais técnicos no país. A plataforma busca conectar empresas e candidatos, centralizando vagas que antes ficavam dispersas em diferentes canais de divulgação.

Um mercado que cresce mais rápido do que se formam profissionais



Dados da Confederação Nacional da Indústria (CNI) indicam que o Brasil precisará qualificar 14 milhões de trabalhadores em ocupações industriais até 2027, considerando a formação inicial e a atualização contínua.

Pesquisas mostram que profissionais com formação técnica têm até 48% mais chances de conseguir emprego em comparação com quem tem apenas ensino médio. Estudos também apontam índices de empregabilidade superiores a 80% em segmentos industriais e operacionais. Os dados indicam uma demanda crescente por profissionais técnicos no mercado brasileiro, com necessidade de ampliar os canais de divulgação de vagas para facilitar o encontro entre empregadores e trabalhadores qualificados.

O portal como instrumento de organização e democratização

O Portal Nacional de Vagas Técnicas funciona de forma gratuita para candidatos e empresas. A plataforma centraliza oportunidades segmentadas por perfil técnico. O sistema permite busca de vagas por competências específicas. Para os empregadores, a ferramenta oferece filtros para localizar profissionais com qualificações técnicas determinadas.

O CPET reforça que o portal representa uma evolução no esforço para aproximar alunos, egressos e profissionais de qualquer instituição do mercado de trabalho. Ricardo Marcatto, diretor acadêmico do CPET, destaca o impacto da iniciativa: "Garantir que nossos alunos e a comunidade técnica tenham acesso facilitado às melhores vagas é essencial para fortalecer o mercado de trabalho no Brasil. Nosso portal é uma ponte direta entre a qualificação técnica e as oportunidades que transformam carreiras e vidas".

Sobre o portal e o CPET

O CPET atua como um dos principais agentes de formação técnica do país, reunindo mais de 40 cursos reconhecidos pelo MEC e estruturados para responder diretamente às exigências do mercado. Dentre os cursos ofertados pela instituição, estão: Edificações, Administração, Eletrotécnica, Transações Imobiliárias, Química, Automação Industrial, Segurança do Trabalho e Mecânica. Esse alinhamento entre a qualificação e a demanda real do mercado permite que o CPET forme trabalhadores prontos para assumir funções críticas na indústria, nos serviços e na infraestrutura nacional.

O modelo de ensino combina flexibilidade e suporte. O ambiente de estudo fica disponível 24 horas por dia, permitindo que o aluno organize seu ritmo de aprendizagem, enquanto o suporte é prestado por tutores especializados e por ferramentas de inteligência artificial (IA) que orientam dúvidas e adaptam conteúdos às dúvidas dos alunos. A estrutura do portal atende tanto profissionais em início de carreira quanto aqueles que buscam recolocação em setores técnicos.

Ao integrar seu compromisso educacional ao Portal Nacional de Vagas Técnicas, o CPET amplia o impacto da formação técnica no país, conectando profissionais, estudantes e egressos de qualquer instituição a um ambiente organizado, transparente e gratuito. O mesmo vale para as empresas, que podem divulgar vagas e acessar talentos qualificados em alcance nacional. O portal está disponível para cadastro de vagas e currículos, funcionando como canal de conexão entre o mercado de trabalho e profissionais com formação técnica.