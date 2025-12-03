Cerveja ainda lidera mercado de bebidas alcoólicas, crescimento é impulsionado por opções premium e não alcoólicas: Euromonitor International

O mercado brasileiro de bebidas alcoólicas segue resiliente, mesmo diante de desafios econômicos e mudanças nos hábitos de consumo. Segundo o relatório Alcoholic Drinks in Brazil da Euromonitor International, o volume total de vendas cresceu em 2024, impulsionado principalmente pela cerveja, que responde por mais de 90% do consumo nacional. O segmento premium e as opções não alcoólicas são os principais motores de crescimento e oportunidades para o setor.

Guilherme Machado, gerente de pesquisas na Euromonitor International, afirma: “A cerveja permanece como protagonista nas ocasiões sociais brasileiras, especialmente devidoàexpansão das marcas premium eàcrescente demanda por opções não alcoólicas. O consumidor está mais atentoàqualidade, saúde e ao valor agregado, o que abre novas oportunidades para inovação e crescimento sustentável.”

Premiumização e saúde impulsionam o mercado de cerveja

O segmento premium cresceu 3% em volume e 10% em valor em 2024, já representando mais de R$110 bilhões em vendas. Esse avanço é resultado de consumidores mais exigentes, que buscam experiências de maior qualidade, mesmo reduzindo a frequência de consumo.

Segundo a pesquisa Voice of the Consumer: Health and Nutrition Survey, realizada em fevereiro de 2025, 56% dos brasileiros (que bebem pelo menos ocasionalmente) afirmam estar tentando diminuir ou parar de beber, sendo que 26% apontam o desejo de economizar como uma das razões para essa decisão. Por outro lado, o segmento de cervejas não alcoólicas ou de baixo teor alcoólico foi o que mais cresceu em 2024, com alta de 18% em volume total de vendas e expectativa de uma taxa de crescimento anual composta de 9% entre 2024 e 2029. ocasiões sociais.

Consumo mais seletivo e importância da sazonalidade

Mesmo com o consumo fora de casa apresentado uma leve diminuição, seja por questões econômicas ou por saúde, períodos de alta demanda, como festas de fim de ano e Carnaval, seguem sendo importantes para o setor. Além disso, investimentos em dados e em IA estão tornando possível fazer ofertas personalizadas, promoções sazonais e oferecer maior acesso a produtos diferenciados.

Segundo Machado: “O verão brasileiro, com suas altas temperaturas, festas de fim de ano e o Carnaval, é um verdadeiro catalisador para o consumo de cerveja e outras bebidas alcoólicas. Nesses períodos, é importante se basear em dados para entender o comportamento do consumidor e criar ofertas que atendam às demandas pessoais, sazonais e regionais.”

Inovação e desafios regulatórios no horizonte

O setor enfrenta desafios como inflação, custos de produção e possíveis mudanças tributárias, incluindo a implementação do “imposto do pecado” previsto para 2026/27. A tendência é que bebidas com menor teor alcoólico ganhem espaço, enquanto o segmento premium se fortalece como alternativa de valor. A adoção de inteligência artificial e blockchain na cadeia produtiva promete ganhos de eficiência e novas oportunidades de crescimento.

Para mais detalhes e insights, acesse o relatório Alcoholic Drinks in Brazil.

