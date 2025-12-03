Bitget melhora a negociação de ações tokenizadas com migração da rede BSC

VICTORIA, Seychelles, Dec. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bitget, a maior Corretora Universal (UEX) do mundo, está levando a negociação de ações tokenizadas a um próximo nível ao migrar seus tokens de ações tokenizadas (série Ondo) do Ethereum para a rede de alto desempenho BSC (BEP20). Em uma iniciativa destinada a melhorar a experiência do usuário e reduzir custos, a plataforma também estendeu sua promoção de negociação sem taxas até 16 de janeiro de 2026.

A mudança traz benefícios reais para os usuários, permitindo negociações mais rápidas a custos menores e uma experiência mais tranquila para os milhões que negociam tokens de ações tokenizados como Nvidia e Tesla. A partir de hoje, toda transação de ações tokenizadas será executada automaticamente no BSC, eliminando pesadas taxas de gás Ethereum. Combinada com zero taxas de transação, essa mudança coloca mais dinheiro de volta nos bolsos dos traders.

Gracy Chen, CEO da Bitget, compartilhou: "Trata-se realmente de ouvir nossa comunidade e entregar o que mais importa para ela. A BSC oferece aos nossos traders a velocidade e a eficiência de custos necessárias para ter sucesso e, ao estender zero taxas até janeiro, garantimos que todos tenham tempo para experimentar os benefícios em primeira mão. Queremos remover as barreiras que atrapalham boas experiências de negociação. Quando nossos usuários ganham, todos nós ganhamos."

O momento não poderia ser melhor. Dados recentes mostram que o volume de negociação de tokens de ações tokenizados disparou 446%, demonstrando uma demanda explosiva por negociação acessível de ações dentro do ecossistema cripto. Esse crescimento destaca uma mudança fundamental na forma como os usuários querem se engajar com os mercados tradicionais: de forma fluida, acessível e em seus próprios termos. Ao migrar para a BSC, a Bitget está respondendo diretamente a esse interesse crescente, garantindo que os usuários possam negociar tokens de ações tokenizados como Nvidia, Tesla, Microsoft e Amazon de forma mais eficiente, enquanto mantém mais dinheiro no bolso por meio da redução dos custos de rede.

A promoção sem taxa, que expira em 6 de dezembro, foi estendida até 16 de janeiro de 2026. Isso oferece aos usuários mais de um mês de negociação sem taxas em ações tokenizadas, sem taxas de transação, sem taxas de gás e sem cobranças ocultas em qualquer tipo de negociação (ordens de compra, venda, limite ou mercado). É uma janela significativa para que os usuários experimentem a plataforma aprimorada e vejam os benefícios por si mesmos.

A migração do BSC marca mais um passo na visão UEX da Bitget, construindo uma plataforma única onde os usuários tenham acesso a criptoativos, tokens de ações tokenizados e ativos do mundo real sem atritos. Ao unir mercados tradicionais e digitais com custos mais baixos e execução mais rápida, a Bitget está construindo um ambiente de investimento unificado onde seus 120 milhões de usuários podem se mover mais rápido, de forma mais inteligente e fluida entre os mundos financeiros.

Para mais detalhes, acesse aqui.

Sobre a Bitget

Fundada em 2018, a Bitget é a maior Corretora Universal (UEX) do mundo, atendendo a mais de 120 milhões de usuários com acesso a milhões de tokens de criptomoedas, ações tokenizadas, ETFs e outros ativos do mundo real, ao mesmo tempo que oferece acesso em tempo real ao preço do Bitcoin, Ethereum, XRP e outros preços de criptomoedas, tudo em uma única plataforma. O ecossistema tem o compromisso de ajudar os usuários a negociar de forma mais inteligente com suas ferramentas de negociação impulsionadas por IA, interoperabilidade entre tokens no Bitcoin, Ethereum, Solana e BNB Chain, e acesso mais amplo a ativos do mundo real. No lado descentralizado, o Bitget Wallet é um aplicativo financeiro para o dia a dia, criado para tornar as criptomoedas simples, seguras e parte integrante das finanças cotidianas. Atendendo mais de 80 milhões de usuários, ela conecta blockchain com finanças do mundo real, oferecendo uma plataforma tudo em um para entrada e saída, negociação, ganhos e pagamentos de forma fluida.

A Bitget está impulsionando a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como seu papel de parceira oficial de criptomoedas da principal liga de futebol do mundo, LALIGA, nos mercados do ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO e AMÉRICA LATINA. Alinhadaàsua estratégia de impacto global, a Bitget uniu forças com o UNICEF para apoiar a educação em blockchain para 1,1 milhão de pessoas até 2027. No mundo da motovelocidade, a Bitget é a parceira exclusiva da bolsa de criptomoedas do MotoGP™, um dos campeonatos mais emocionantes do mundo.

Para mais informações, acesse: Site | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

