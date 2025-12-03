EZVIZ recebe o Prêmio Internacional de Inovação por ser pioneira na detecção de animais selvagens, avançando para a próxima geração de câmeras externas inteligentes, adaptativas e mais potentes

JAKARTA, Indonesia, Dec. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A EZVIZ comemora uma grande conquista com sua primeira vitória no Prêmio Internacional de Inovação, sendo reconhecida pela sua inovadora detecção de animais selvagens movida por IA. Apresentada na linha de câmeras externas de destaque da marca, a EB8 Pro Series, a inovação inaugura uma nova era para a monitoração inteligente ao ar livre. Ao introduzir essa nova funcionalidade, que amplia significativamente o uso das câmeras externas, enquanto reforça aspectos fundamentais como conectividade, autonomia de energia, desempenho de imagem e preservação ambiental, a EZVIZ redefine o potencial das câmeras com bateria e as prepara para enfrentar uma gama ainda maior de desafios do mundo real.

O Prêmio Internacional de Inovação, renomado por celebrar as inovações mais impactantes e visionárias do mundo, estabelece padrões rigorosos para avaliar soluções que redefinem os parâmetros da indústria. Para a EZVIZ, conquistar seu lugar neste palco pela primeira vez e sair como vencedora é uma conquista extraordinária que destaca a originalidade e o valor real de sua inovação.

"O que nos inspira é a possibilidade de a tecnologia se tornar uma ponte silenciosa entre as pessoas e o mundo natural," afirmou Po Wang, responsável pelo Centro de Negócios Internacionais da EZVIZ. "Imaginamos um futuro onde os produtos inteligentes interpretam os ritmos da natureza e ajudam as pessoas a viver de maneira mais segura e harmônica dentro dela."

Para enfrentar a crescente imprevisibilidade da atividade da fauna ao redor de áreas habitadas, a EZVIZ introduz uma detecção especializada movida por IA, que permiteàsua série Pro identificar a presença de animais em tempo real, garantindo que cada alerta enviado pelo App EZVIZ seja pontual, relevante e realmente útil. Essa inteligência adicional amplia consideravelmente os cenários em que as câmeras com bateria podem oferecer proteção, expandindo sua aplicação de uma vigilância doméstica típica para locais próximosànatureza ou expostos ao movimento de animais selvagens. Ela oferece tranquilidade a uma comunidade mais ampla de usuários, desde aqueles que vivem perto de paisagens abertas até os que supervisionam espaços externos compartilhados, fornecendo sinais antecipados, contexto claro e a confiança de entender o que está acontecendo ao seu redor antes que riscos potenciais apareçam.

O que realmente eleva a detecção de animais selvagens da EZVIZ é a infraestrutura exterior mais robusta integrada na série. A conectividade confiável vem em primeiro lugar: com Wi-Fi 6 e 4G que se alternam automaticamente, as câmeras permanecem conectadas mesmo quando os usuários estão longe de redes estáveis. A autonomia segue com a tecnologia AOV 2.0 e a flexibilidade movida por energia solar, mantendo o sistema em alerta por períodos prolongados com mínima manutenção. E com imagens de alta clareza combinadas com rotação suave e de longo alcance, as câmeras capturam uma visão mais ampla e detalhada de seu entorno.

Esses fundamentos reforçados — conectividade, autonomia e visibilidade — reformulam a espinha dorsal essencial de cada câmera externa da EZVIZ. Eles não apenas permitem que a nova detecção de animais selvagens funcione com precisão constante, mas também definem a experiência confiável que os usuários podem esperar ao longo de toda a linha de produtos. Desde a confiável Lite Series até a linha de alto desempenho 90× 4G Series, a EZVIZ oferece uma variedade de opções externas baseadas nos mesmos princípios fundamentais, para que os usuários possam escolher o modelo que melhor atenda às suas necessidades, aproveitando o desempenho confiável pelo qual a EZVIZ é conhecida.

