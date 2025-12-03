Murata apresenta primeiro MLCC C0G de 15 nF/1,25 kV do mundo con tamanho de 1.210 polegadas

A Murata Manufacturing Co., Ltd. (TÓQUIO: 6981) (ISIN: JP3914400001) anunciou o lançamento e a produção em massa de seu capacitor cerâmico multicamadas (MLCC) com capacitância de 15 nF, tensão nominal de 1,25 kV e características C0G no formato compacto de 1.210 polegadas (3,2 mm x 2,5 mm). Este produto oferece conversão de energia altamente eficiente e desempenho estável em condições de alta tensão, que o torna adequado para carregadores de bordo (OBCs) em veículos elétricos (VEs) e circuitos de alimentação em dispositivos de consumo de alto desempenho.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20251201240028/pt/

[Murata Manufacturing Co., Ltd.] 15nF/1.25kV/C0G MLCC in 1220-inch Size

Circuitos ressonantes e de amortecimento são essenciais para conversão eficiente de energia e supressão de picos de corrente e tensão. Em ambos os circuitos, a exposição repetida a alta tensão e alta corrente pode causar até mesmo pequenas alterações no desempenho dos componentes, ocasionando perda de eficiência ou geração de calor e, potencialmente, mau funcionamento ou falha. Tendências recentes também mostram uma mudança nos dispositivos de comutação de fontes de alimentação, de MOSFETs de silício para MOSFETs de carbeto de silício (SiC), que permitem maior eficiência e comutação mais rápida. Aplicações com MOSFETs de SiC requerem tensões de ruptura de 1,2 kV, que impulsionam a demanda por capacitores com especificações superiores a este valor. Portanto, estas aplicações necessitam de capacitores que mantenham desempenho estável em amplas faixas de temperatura, minimizem a perda de energia e suportem altas tensões de operação.

Ao aproveitar os materiais cerâmicos e de eletrodos proprietários da Murata, a tecnologia de moldagem em camada fina e a tecnologia de ordenamento de alta precisão, o novo MLCC de 1,25 kV satisfaz estas necessidades, ao suportar as mais recentes tecnologias de MOSFET de SiC. As vantagens inerentes do C0G, conforme as normas EIA, com baixa perda e capacitância estável em uma faixa de temperatura operacional de -55°C a +125°C, tornam o novo produto ideal para uso em circuitos ressonantes e 'snubber'. Para maior flexibilidade de projeto, a faixa de capacitância varia de 4,7 nF a 15 nF, com uma tolerância de ± 1% a ± 5%.

A Murata mantém o compromisso com a miniaturização, o aumento da capacitância e as mais altas classificações de tensão em MLCCs, enquanto reduz o impacto ambiental através do uso eficiente de recursos, redução de resíduos e reciclagem na fabricação.

Para mais informações e obter a linha completa de MLCCs de alta tensão, clique aqui.

Para consultas sobre este produto, entre em contato conosco.

Sobre a Murata

A Murata Manufacturing Co., Ltd. é líder mundial em design, fabricação e venda de componentes e soluções eletrônicas passivasàbase de cerâmica, módulos de comunicação e módulos de fonte de alimentação. A Murata está comprometida com o desenvolvimento de materiais eletrônicos avançados e módulos multifuncionais de alta densidade e vanguarda. A empresa conta com funcionários e unidades de produção em todo o mundo.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251201240028/pt/

Para mais informações, entre em contato com:

Murata Manufacturing Co., Ltd.

Takeru Arayama, prsec_mmc@murata.com

Departamento de Comunicação Corporativa