NPU IP VIP9000NanoOi-FS da VeriSilicon conquista certificação ISO 26262 ASIL B

A VeriSilicon (688521.SH) anunciou hoje que sua NPU IP VIP9000NanoOi-FS, obteve com sucesso a certificação ISO 26262 ASIL B, definindo um marco significativo nas capacidades de segurança funcional do portfólio de unidades de processamento de redes neurais da empresa. Esta IP apresenta uma arquitetura otimizada para integração perfeita em SoC, que proporciona inferência de alta qualidade com baixo consumo de energia e um formato compacto em silício. O certificado foi emitido pela SGS-TÜV Saar, uma instituição internacional de testes, inspeção e certificação.

Como parte da série VIP9000 da VeriSilicon, a IP VIP9000NanoOi-FS foi projetada para aplicações automotivas e de IA na borda, oferecendo processamento de redes neurais de alto desempenho com uma arquitetura conforme os padrões de segurança. A IP suporta uma vasta gama de modelos de inferência de IA, incluindo Modelos de Linguagem Ampla (LLMs) e Redes Neurais Convolucionais (CNNs), com inferência de IA acelerada por hardware, que permite aplicações em tempo real como detecção de objetos e cenas, realidade aumentada, robótica, rastreamento facial e de gestos, sistemas de inspeção visual, vigilância por vídeo e sistemas avançados de assistência ao condutor (ADAS). Ele suporta nativamente múltiplos tipos de dados e apresenta um canal de visão SIMD programável, que possibilita a execução de alto desempenho dos níveis de redes neurais, mantendo a latência determinística exigida pelos padrões de segurança funcional ASIL B.

A VIP9000NanoOi-FS provê suporte de hardware para a API OpenVX, sendo compatível com uma robusta ordenamento de software e ferramentas de desenvolvimento, que suporta OpenCL 3.0, OpenCL 1.2 Full Profile, OpenVX 1.3, OpenVX 1.2 Neural Network Extension e extensões para OCL, OVX e redes neurais.

"A conquista da certificação ASIL B para nosso VIP9000NanoOi-FS reforça nosso compromisso com a segurança funcional no domínio de NPUs. Nossa NPU IP foi adotada por 91 clientes em mais de 140 projetos de chips de IA, com quase 200 milhões de unidades enviadas a nível mundial, o que reflete sua comprovada confiabilidade e desempenho", disse Weijin Dai, Diretor de Estratégia, Vice-Presidente Executivo e Diretor Geral da Divisão de IP da VeriSilicon. "À medida que a IA se torna cada vez mais essencial para a condução autônoma e aplicações de borda inteligentes, fornecer IPs conforme as normas de segurança é crucial para o progresso do setor. Continuamos expandindo nosso portfólio de IPs FuSa para abranger a aceleração de IA, ao permitir que os clientes implementem soluções de IA com confiança em ambientes críticosàsegurança."

