Ben Mauro, o designer conceitual veterano do Halo Infinite e Elysium, lança o HUXLEY: The Oracle - prelúdio (ou “prequel”) de ficção científica estreia como o lançamento número 1 da Amazon

Ben Mauro, o renomado artista conceitual e criador de mundos por trás de grandes franquias como Halo Infinite, Call of Duty, Elysium e O Predador, anunciou hoje o lançamento nos Estados Unidos do HUXLEY: The Oracle.O livro, que serve como o prelúdio narrativo para o universo HUXLEY em expansão de Mauro, já alcançou o primeiro lugar na Amazon na lista de Novos Lançamentos, na categoria Arte Conceitual, com base apenas em pré-vendas.

HUXLEY: The Oracle Cover illustration

HUXLEY: The Oracle abandona o formato de romance gráfico do primeiro livro e adota o formato de livro de arte narrativa imersiva, que combina ilustrações cinematográficas de página inteira com a narração de uma história. Utilizando um formato familiar para os leitores de Contos do Loop, de Simon Stålenhag, o livro coloca a construção de mundos em primeiro plano, proporcionando uma introdução atmosférica em grande escala ao mundo de HUXLEY, que se encaixa perfeitamente na nova história.

O projeto HUXLEY: The Oracle reúne um “time dos sonhos” composto por profissionais renomados da indústria para dar vida a um universo desolado sob o domínio de máquinas. A obra contém mais de 100 ilustrações de artistas colaboradores, dentre os quais se destacam Syama Pedersen (diretor de “Warhammer 40k: Astartes”), Steve Chinhsuan Wang (“Gears of War 5”), Nikolas Gekko (Halo Infinite, Destiny 2), além de criações artísticas do próprio Mauro.

“Tratamos as ilustrações de The Oracle com a mesma narrativa e fidelidade visual encontradas em jogos de alto nível e filmes de grande êxito”, afirmou Mauro. “Esta narrativa prévia prepara o terreno para os acontecimentos da graphic novel original de HUXLEY, marcando o início de uma história épica de guerra dividida em duas partes.”

Publicado em parceria com a Thames & Hudson e Read Only Memory, ambas editoras líderes globais em publicação de cultura visual, The Oracle estabelece um marco importante na contínua expansão do universo HUXLEY. Ambientado décadas antes da linha temporal original de HUXLEY, The Oracle acompanha Max, um guerreiro Ronin (rebelde) de elite que navega por um mundo governado pelo Império Oracle durante o auge de seu poder. Conforme as guerras da IA se intensificam no árido planeta, Max descobre uma conspiração que põe em risco os próprios fundamentos de sua realidade.

HUXLEY: The Oracle agora está disponível para remessas internacionais.

Amazon (Standard Edition):

https://www.thamesandhudsonusa.com/books/huxley-the-oracle-hardcover

Deluxe Editions:

https://readonlymemory.com/products/the-oracle

Sobre o HUXLEY

HUXLEY é um universo de ficção científica pós-apocalíptico ambientado em um futuro distante no planeta FURY-7, onde máquinas ancestrais, impérios de IA renegados e sobreviventes humanos convergem em uma luta mítica em grande escala. Criado por Ben Mauro, HUXLEY combina ilustrações de alto nível, ficção narrativa e a futura expansão transmídia para animação, jogos e itens colecionáveis. Para mais informações, acesse www.huxleysaga.com.

