Daikin utiliza OMS+ da DataXstream para elevar experiência do cliente a um novo patamar

A DataXstream LLC, parceira SAP® Endorsed App que desenvolve soluções inteligentes para vendas e distribuição SAP, anunciou hoje que a Daikin Comfort Technologies North America, Inc. (Daikin), subsidiária da Daikin Industries Ltd. e líder na fabricação de sistemas HVAC, selecionou sua plataforma OMS+ para fornecer recursos de ponto de venda em tempo real, junto com um gerenciamento de pedidos de modo intuitivo e simplificado, a fim de transformar a experiência do cliente da Daikin, tanto em lojas físicas como online.

Ao aproveitar as soluções SAP, a Daikin e a DataXstream aperfeiçoam a forma como os clientes interagem com lojas e a marca Daikin, oferecendo recursos de ponto de venda incomparáveis ??e consistentes, além de visibilidade em tempo real de pedidos e estoque em todos os canais de venda.

"Os clientes desejam uma experiência consistente e ágil, independentemente de onde façam o pedido”, disse Tim Yates, Diretor Executivo da DataXstream. "Mas nenhum canal existe isoladamente. Para proporcionar este nível de consistência, é necessário uma plataforma capaz de visualizar e agregar dados em tempo real durante todo o ciclo de vida do pedido de venda. A OMS+ permite que organizações como a Daikin ofereçam este nível de experiência ao cliente em uma solução nativa de SAP, criada para escalar."

Uma vez que a plataforma OMS+ da DataXstream está integrada ao SAP S/4HANA Cloud, ela opera em tempo real com os dados SAP para facilitar as vendas multicanal através da automação de processos e da agregação de dados. Os dados são então apresentados em um painel de controle intuitivo e fácil de usar, com visão de 360°, que irá possibilitaràDaikin:

Oferecer melhores recursos de CPQ, incluindo cenários complexos de cotação e pedido.

Fornecer preços, estoque, informações do cliente e status do pedido em tempo real.

Oferecer opções de pagamento flexíveis, como crédito, débito, presentes, pagamentos a prazo, entradas e muito mais.

Prover em uma única plataforma recursos para pontos de venda, estoques no atacado, entregas e logística.

"Nos esforçamos para oferecer o mais alto nível de atendimento ao cliente em todos os nossos canais", disse Troy Barber, Diretor Sênior de Operações de Sistemas da Daikin. "Com a OMS+, que oferece visibilidade completa de pedidos e vendas, teremos informações em tempo real que reduzem a complexidade para nossos funcionários e, ao mesmo tempo, melhoram a experiência do cliente. Além disto, a OMS+ nos permite atrair funcionários, melhorar a retenção e reduzir de modo significativo o tempo de treinamento e integração de novos funcionários."

Recentemente, a Daikin passou por uma transformação digital ao implementar o SAP S/4HANA Cloud Private Edition. Anteriormente, a Daikin utilizava um sistema legado para seus processos de ponto de venda e gestão de pedidos, mas a falta de flexibilidade e escalabilidade os obrigava a realizar personalizações significativas para satisfazer suas necessidades.

Este investimento estratégico em modernizar a infraestrutura principal para sistemas SAP irá permitiràDaikin aproveitar todos os benefícios da tecnologia em nuvem, como escalabilidade, agilidade, maior flexibilidade e menor complexidade, enquanto protege a diferenciação exclusiva e os processos comerciais personalizados que a empresa já possui.

Dado que a plataforma OMS+ da DataXstream está integrada ao SAP S/4HANA Cloud, ela mantém os padrões SAP Clean Core, sendo qe esta plataforma unificada irá ajudar a Daikin a:

Reduzir a complexidade e a dívida técnica

Oferecer um processamento de pedidos mais rápido, com menos erros e menos intervenção manual

Aumentar a escalabilidade de modo mais rápido e eficienteàmedida que as necessidades de seu negócio crescem

Simplificar as atualizações sem interromper os processos principais

Aproveitar as informações em tempo real das transações de clientes e pedidos para aperfeiçoar as tomadas de decisões

Para mais informações, acesse www.dataxstream.com ou encontre-nos no SAP Store.

Sobre a Daikin

A Daikin Industries, Ltd. (DIL) é uma empresa relacionada na Fortune 1000, com mais de 100.000 funcionários ao redor do mundo e líder em oferecer soluções para conforto em ambientes internos. A Daikin Comfort Technologies North America, Inc. (DNA) é uma subsidiária da DIL, que fornece produtos das marcas Daikin, Goodman, Amana® e Quietflex. A DNA e suas afiliadas fabricam sistemas de aquecimento e refrigeração para uso residencial, comercial e industrial, vendidos mediante instaladores independentes de aquecimento, ventilação e ar condicionado. A sede de engenharia e fabricação da DNA está localizada no Daikin Texas Technology Park, próximo a Houston, Texas. Para mais informações, acesse www.daikincomfort.com.

Sobre a DataXstream

A DataXstream é uma parceira SAP® Endorsed App dedicada a criar soluções em tecnologias emergentes que maximizam o retorno de investimentos da infraestrutura SAP® de nossos clientes. Como membros do mercado SAP®, os produtos da DataXstream, incluindo a OMS+ e a OMS+ Cloud, estão disponíveis na SAP® Store. A OMS+ revoluciona a experiência de compra e venda do cliente, capacitando as organizações com soluções de gerenciamento de pedidos de modo inteligente, flexível e preparado para o futuro.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251202129315/pt/

Cailin Yates

Diretora de Marketing

757.345.3437

cyates@dataxstream.com