SLB anuncia datas da teleconferência para divulgação dos resultados do quarto trimestre e ano completo de 2025

A SLB (NYSE: SLB) fará uma teleconferência no dia 23 de janeiro de 2026 para discutir os resultados do quarto trimestre e do ano completo com término em 31 de dezembro de 2025.

A teleconferência está programada para começar às 9h30 (horário leste dos EUA), e um comunicadoàimprensa referente aos resultados será emitido às 7h00 (horário leste dos EUA).

Para acessar a teleconferência, os interessados devem contatar a Operadora da Teleconferência no número +1 (833) 470-1428 se estiverem na América do Norte e +1 (646) 844-6383 se estiverem fora da América do Norte aproximadamente 10 minutos antes do início da chamada. O código de acesso é 122785.

Simultaneamente, a teleconferência terá transmissão online em https://events.q4inc.com/attendee/391273915, apenas em áudio. Os interessados devem entrar 15 minutos antes do início da chamada para testar seus navegadores e se registrarem na transmissão. Após o término da teleconferência, uma gravação estará disponível em www.slb.com/irwebcast até 30 de janeiro de 2026, e poderá ser acessada ligando para +1 (866) 813-9403 dentro da América do Norte ou +1 (929) 458-6194 fora da América do Norte, e informando o código de acesso 163278.

Sobre a SLB

A SLB (NYSE: SLB) é uma empresa mundial de tecnologia que impulsiona a inovação energética para um planeta equilibrado. Com presença internacional em mais de 100 países e funcionários representando quase o dobro de nacionalidades, trabalhamos todos os dias para inovar na área de petróleo e gás, entregando tecnologia digital em escala, descarbonizando indústrias e desenvolvendo e escalonando novos sistemas de energia que aceleram a transição energética. Saiba mais em slb.com.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251202356172/pt/

Investidores

James R. McDonald – Vice-presidente sênior de relações com investidores e assuntos da indústria

Joy V. Domingo – Diretor de relações com investidores

SLB

Tel.: +1 (713) 375-3535

investor-relations@slb.com

Mídia

Josh Byerly – Vice-presidente sênior de comunicações globais

Moira Duff – Diretora de comunicações externas

SLB

Tel.: +1 (713) 375-3407

media@slb.com