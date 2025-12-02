SLB anuncia datas da teleconferência para divulgação dos resultados do quarto trimestre e ano completo de 2025
A SLB (NYSE: SLB) fará uma teleconferência no dia 23 de janeiro de 2026 para discutir os resultados do quarto trimestre e do ano completo com término em 31 de dezembro de 2025.
A teleconferência está programada para começar às 9h30 (horário leste dos EUA), e um comunicadoàimprensa referente aos resultados será emitido às 7h00 (horário leste dos EUA).
Para acessar a teleconferência, os interessados devem contatar a Operadora da Teleconferência no número +1 (833) 470-1428 se estiverem na América do Norte e +1 (646) 844-6383 se estiverem fora da América do Norte aproximadamente 10 minutos antes do início da chamada. O código de acesso é 122785.
Simultaneamente, a teleconferência terá transmissão online em https://events.q4inc.com/attendee/391273915, apenas em áudio. Os interessados devem entrar 15 minutos antes do início da chamada para testar seus navegadores e se registrarem na transmissão. Após o término da teleconferência, uma gravação estará disponível em www.slb.com/irwebcast até 30 de janeiro de 2026, e poderá ser acessada ligando para +1 (866) 813-9403 dentro da América do Norte ou +1 (929) 458-6194 fora da América do Norte, e informando o código de acesso 163278.
Sobre a SLB
A SLB (NYSE: SLB) é uma empresa mundial de tecnologia que impulsiona a inovação energética para um planeta equilibrado. Com presença internacional em mais de 100 países e funcionários representando quase o dobro de nacionalidades, trabalhamos todos os dias para inovar na área de petróleo e gás, entregando tecnologia digital em escala, descarbonizando indústrias e desenvolvendo e escalonando novos sistemas de energia que aceleram a transição energética. Saiba mais em slb.com.
Contato:
Investidores
James R. McDonald – Vice-presidente sênior de relações com investidores e assuntos da indústria
Joy V. Domingo – Diretor de relações com investidores
SLB
Tel.: +1 (713) 375-3535
Mídia
Josh Byerly – Vice-presidente sênior de comunicações globais
Moira Duff – Diretora de comunicações externas
SLB
Tel.: +1 (713) 375-3407
