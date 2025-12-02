Soldiers aposta em maratona de lives na Black Friday 2025

A Soldiers Nutrition preparou uma das maiores ações digitais já realizadas pela marca para a Black Friday de 2025: uma maratona de mais de 13 horas de lives ao longo da sexta-feira, 28 de novembro, das 9h às 22h30.

A iniciativa reuniu influenciadores e embaixadores da marca, movimentando as plataformas de venda ao vivo, em especial TikTok e Shopee, onde a empresa tem conquistado resultados cada vez mais significativos.

Responsável por toda a operação, Rafael Pereira, head de marketing da empresa, destaca que o movimento foi além de uma campanha comercial, tratando-se de um esforço integrado para aproximar ainda mais a marca do público e reforçar a comunidade que orbita o universo fitness e nutricional.

Segundo ele, a decisão de investir em uma maratona extensa veio de uma mudança clara no comportamento de consumo. “As pessoas aprenderam a comprar durante as lives. Elas gostam da interação, das ofertas relâmpago e de ver influenciadores que conhecem e confiam testando os produtos em tempo real”, explica. “Então, entendemos que, para a Black Friday, precisávamos ir além de ações pontuais e criar uma grande experiência contínua”, explica.

A curadoria dos participantes foi um dos pilares do projeto. A Soldiers Nutrition reuniu nomes conhecidos do cenário fitness, atletas consagrados, criadores especializados em nutrição e lifestyle saudável, além de embaixadores que já mantêm relação estreita com a marca, mesmo de segmentos diversos. Entre eles, destaque para o casal Juju Salimeni e Diogo Basaglia (Basa), o comediante Victor Sarro, o ator Matheus Ueta, Fernando Cantarelli, Bruno Moraes, Ricardo Pannain, Anne Louise Freitas, entre outros, todos com forte presença digital e uma audiência engajada. “Buscamos pessoas que realmente vestem a camisa, que usam e defendem os produtos no dia a dia. Essa autenticidade faz diferença”, afirma Pereira.

Nos bastidores, a operação foi quase militar, e não por acaso. A logística envolveu equipes para conteúdo, cenários, transmissão, moderadores, suporte técnico e acompanhamento de KPIs minuto a minuto. “É uma engrenagem enorme, mas muito bem-organizada. Começamos o planejamento há meses e mapeamos tudo: horários de pico, temas de cada criador, gatilhos de engajamento, ofertas exclusivas e até possíveis riscos”, conta o executivo.

As expectativas eram altas, e o resultado foi acima do esperado. As lives foram responsáveis por uma fatia significativa das vendas da Black Friday. “O TikTok e a Shopee foram fundamentais. As duas plataformas têm comportamento de compra extremamente rápido e impulsivo quando a oferta certa aparece na hora certa”, afirma.

A maratona incluiu, além de muito entretenimento, cupons limitados e momentos especiais com os embaixadores. De acordo com Josiane Neumann, coordenadora de social media, a estratégia não era apenas vender mais, mas entregar uma experiência verdadeira para o público. “Queríamos que as pessoas sentissem a energia da marca, percebessem o cuidado com o que fazemos e vivessem o clima de Black Friday junto com a gente”, diz.

Para a Soldiers Nutrition, a ação deve virar tradição. “O resultado foi muito positivo. Então, essa deve ter sido a primeira de muitas mega transmissões”, antecipa.