Web Summit 2025 promove foco em inovação em pagamentos

Em novembro de 2025, Lisboa, Portugal, recebeu a 10ª edição do Web Summit, consolidando-se como palco das principais discussões sobre tecnologia e inovação. Mais do que números recordes de participação, o evento expôs uma transformação irreversível: o mundo dos pagamentos digitais e das fintechs caminha para uma configuração multipolar, com Estados Unidos, China, Europa e o Sul Global disputando protagonismo.

Valéria Carrete, Vice-Presidente de Emissores da Associação Pagos de Profissionais e Empresas de Meios de Pagamentos, esteve presente no encontro e destacou: “O multipolarismo nos pagamentos não é apenas uma tendência, é uma realidade que redefine a forma como países e empresas se posicionam. Estar em Lisboa nesse momento histórico me permite acompanhar de perto essa mudança.”

Um dos temas centrais foi o incômodo com a hiperdependência do dólar. Executivos, reguladores e líderes de fintechs apontaram a necessidade de soberania tecnológica e financeira, buscando alternativas ao modelo centrado na moeda americana. Nesse contexto, Valéria reforçou: “A busca por alternativas ao dólar mostra que o setor financeiro global está em plena transformação. Essa diversificação abre espaço para soluções locais ganharem relevância internacional.”

O Brasil foi citado como referência internacional com o Pix, sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central. O modelo foi celebrado como símbolo de independência financeira e inovação pública. A executiva observou: “O Pix é um exemplo de como o Brasil pode criar tecnologia pública de ponta e influenciar agendas globais. É um marco de soberania e inovação que inspira outros países.”

A China também ganhou destaque com a inauguração do China Summit, marcado pela presença de gigantes tecnológicos e demonstrações de robôs humanoides e soluções de inteligência artificial. Valéria avaliou: “A estratégia chinesa é clara – não se trata apenas de competir, mas de liderar. Isso reforça que o futuro dos pagamentos será definido por quem dominar a infraestrutura tecnológica.”

A Europa respondeu com iniciativas voltadas à interoperabilidade. A primeira transferência peer-to-peer instantânea entre MB WAY (Portugal) e BLIK (Polônia) simbolizou a busca por uma infraestrutura própria e integrada. Sobre esse movimento, Valéria Carrete observou: “A interoperabilidade europeia é um passo decisivo para reduzir dependências externas. É uma resposta firme ao avanço asiático e à hegemonia americana.”

Outro destaque foi o anúncio da Visa sobre o piloto de pagamentos com stablecoins em sua rede, sinalizando que o dinheiro digital já é uma realidade estratégica. Valéria complementou: “As stablecoins e a inteligência artificial aplicada às finanças mostram que o dinheiro está se tornando inteligente. Quem dominar essa inteligência terá influência global.”

Ao final, a executiva sintetizou o impacto do encontro: “EUA veem sua hegemonia contestada, a China assume protagonismo, a Europa reage e o Brasil, com o Pix, emerge enquanto referência mundial. Estamos diante de uma nova hierarquia global. O Brasil, com o Pix, mostra que pode ser protagonista.” Para ela, o Web Summit 2025 foi mais do que um evento de inovação, foi o mapa de um novo tabuleiro de poder. Como concluiu: “Participar do Web Summit em Lisboa nos dá a certeza de que o futuro dos pagamentos será multipolar — e o Brasil está no centro dessa transformação.”