TI invisível emerge com a evolução da transformação no local de trabalho, aponta pesquisa da Lenovo

O próximo passo na transformação do local de trabalho é a tecnologia invisível, que se integra ao ambiente e torna o suporte automatizado e fluido, segundo uma pesquisa global da Lenovo com líderes de TI divulgada hoje.

A maioria dos funcionários só percebe a TI em caso de lentidão ou interrupção de processos. A TI invisível é o oposto. São tecnologias que antecipam necessidades, previnem problemas antes que ocorram e personalizam o suporte de maneira automática.

Achieving Invisible IT, o novo relatório na série contínua Work Reborn da Lenovo, explora como a IA e a automação estão redefinindo o ambiente digital de trabalho e a experiência dos colaboradores. Entre os líderes de TI participantes, 79% desejam oferecer suporte contínuo e proativo, minimizando interrupções para os funcionários, mas apenas 21% conseguiram implementar uma resolução preditiva de problemas. Os resultados destacam a necessidade urgente de as organizações removerem barreiras digitais, simplificarem ecossistemas de TI e adotarem suporte hiperpersonalizado com IA, proporcionando uma experiência de trabalho intuitiva.

"As organizações passaram anos modernizando seus ambientes digitais, mas muitas ainda enfrentam dificuldades devido a sistemas fragmentados e processos de suporte lentos e manuais", disse Rakshit Ghura, vice-presidente e gerente geral da Lenovo Digital Workplace Solutions. "Ao tornar a TI invisível por meio de suporte preditivo, proativo e personalizado, as empresas podem capacitar seus colaboradores a se concentrarem no que realmente importa: inovação, colaboração e desempenho".

Os ambientes de trabalho estão prontos para transformações

A pesquisa da Lenovo mostra que cerca de metade (49%) dos líderes de TI concorda que produtividade e engajamento são prioridades, mas apenas 36% acreditam que seu ambiente digital atual apoia efetivamente o engajamento dos funcionários. Além disso, 84% dos líderes de TI afirmam não conseguir prever interrupções antes que ocorram, destacando a importância da IA para antecipar e resolver problemas antes que afetem os trabalhos.

Para ajudar as organizações a avançarem nesse modelo, os serviços de trabalho com suporte de IA podem fornecer os alicerces da TI invisível. Um exemplo é a plataforma de soluções para locais de trabalho da Lenovo baseada em IA, que utiliza dados detalhados de personas e insights comportamentais para personalizar o suporte, antecipando necessidades, resolvendo problemas de forma proativa e ajustando cada aspecto da experiência digital do colaborador. De acordo com o IDC e dados internos da Lenovo, essa abordagem pode aumentar a satisfação dos usuários em até 30%, reduzir os custos de suporte em 30% e resolver proativamente 40% dos problemas.1

Modelos flexíveis de assinatura de dispositivos também ajudam a reduzir a complexidade. O TruScale Device as a Service da Lenovo, por exemplo, reduz o tempo de implementação em até 50% e diminui os custos de TI relacionados a dispositivos.2

Exemplo de cliente: o Coventry University Group utilizou o TruScale DaaS para substituir sua infraestrutura de TI antiga, eliminando cerca de 223 toneladas de CO? e reduzindo em 40 horas semanais o trabalho de TI relacionadoàgestão de dispositivos.3 Eles perceberam ganhos mensuráveis em produtividade, sustentabilidade e experiência dos funcionários, todos elementos característicos da TI invisível.

Perspectiva de um especialista

"A estratégia de serviços da Lenovo busca capturar a próxima evolução do local de trabalho digital", disse Rob Brothers, vice-presidente de serviços do IDC. "As organizações que investirem em gestão proativa do ciclo de vida de TI com IA estarão na vanguarda na criação de ambientes de trabalho produtivos, resilientes e centrados no colaborador".

O lado humano do suporte com IA

Em vez de substituir a experiência humana, a TI invisível a aprimora. A pesquisa da Lenovo revelou que 39% dos líderes de TI esperam que o suporte com IA permita que a equipe de TI se concentre em tarefas de maior valor, como melhorar a produtividade e a experiência dos usuários finais, enquanto apenas 12% preveem reduções no tamanho da equipe.

"TI invisível é sinônimo de uma TI mais inteligente", afirmou Ghura. "Ao automatizar o suporte rotineiro e antecipar necessidades, liberamos as equipes de TI para passarem da manutenção reativaàgeração de valor proativa".

Mesmo reconhecendo o valor de combinar experiência humana com IA e automação, os líderes ainda enfrentam barreiras estruturais. Entre os principais desafios citados pelos líderes de TI estão sistemas complexos (51%), limitações de custo (47%) e competências limitadas em IA (43%). O relatório da Lenovo apresenta etapas práticas para superar esses obstáculos:

Unificar e simplificar os ecossistemas de TI para reduzir a fragmentação

Capacitar as equipes de TI para aproveitar o potencial da IA

Parceria com fornecedores experientes para implementar suporte preditivo e personalizado de forma mais segura e em larga escala

Organizações que alcançam a TI invisível conseguem reduzir atritos digitais, aumentar o engajamento e permitir que os funcionários se concentrem em tarefas de maior valor. O relatório completo Work Reborn Report 4: Achieving Invisible IT detalha os passos práticos que as empresas estão adotando para atingir esse objetivo.

