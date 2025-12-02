A P.I. Works impulsiona resultados de rede mais robustos para Beeline Uzbekistan

A P.I. Works comemora o sucesso de seu cliente de longa data, a Beeline Uzbekistan, reconhecida pelas empresas multinacionais independentes de análise de dados, Opensignal e Ookla, por sua excelência no desempenho de redes móveis.

A Opensignal nomeou a Beeline Uzbekistan como provedora de Internet Móvel Mais Rápida do país e a Rede Móvel Mais Consistente no primeiro semestre de 2025, enquanto a Ookla reconheceu a operadora com o prêmio de Melhor Experiência de Vídeos para Dispositivos Móveis. Estas distinções refletem o impacto mensurável das capacidades de automação, análise e otimização baseadas em IA da P.I. Works, combinadas com o firme compromisso da Beeline Uzbekistan com investimentos e inovação.

Parcerias que impulsionam a excelência de rede

Uma estratégia conjunta para incorporar inteligência e eficiência às operações impulsiona este sucesso. Com automação, recursos de auto-organização e capacidade de observação em tempo real, a Beeline Uzbekistan otimiza as operações de rede e mantém de modo proativo o desempenho em um ambiente com múltiplos fornecedores e tecnologias.

A gestão da experiência do cliente, a otimização da rede e a capacidade de observação do desempenho trabalham em conjunto para garantir qualidade de rede superior, eficiência e satisfação consistente do usuário, enquanto serviços como reorganização e avaliação de capacidade aperfeiçoam ainda mais o uso de recursos e o desempenho da rede. Enfoques abertos e independentes de fornecedores, junto com serviços especializados contínuos, garantem flexibilidade, implantações tranquilas e otimização constante, formando a base do premiado desempenho da Beeline Uzbekistan.

Visão compartilhada para o futuro

"Ver a Beeline Uzbekistan reconhecida como a rede mais rápida e consistente é um momento de orgulho", disse Zafer Genç, Diretor de Serviços de Rede na P.I. Works. "Isto demonstra o que é possível quando tecnologia e paixão pela excelência se unem. Esta conquista é mais do que um marco; é a prova de que a automação inteligente pode realmente elevar a experiência de milhões de usuários de dispositivos móveis."

“A P.I. Works foi essencial para obter estes resultados", disse Gediz Sezgin, Diretor de Tecnologia e Informação na Beeline Uzbekistan. "Ao adotarmos a automação inteligente e a otimização de rede, estamos aptos a oferecer as velocidades mais rápidas, a qualidade mais confiável e as melhores experiências de vídeos do país. Juntos, definimos novos padrões de conectividade no Uzbequistão."

A P.I. Works irá apoiar a Beeline Uzbekistan não apenas em manter sua liderança de mercado, mas também em se antecipar as demandas do mercado e impulsionar o futuro digital do país.

Sobre a P.I. Works

A P.I. Works é líder mundial em automação, otimização e garantia de redes móveis orientadas por IA. Durante duas décadas, trabalhamos em parceria com operadoras de telefonia móvel ao redor do mundo para transformar redes, reduzir custos, melhorar a eficiência energética, intensificar a independência e oferecer experiências superiores a clientes.

