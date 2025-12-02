Instituições culturais celebram 134 anos da Avenida Paulista

Inaugurada em 8 de dezembro de 1891 com o objetivo de ampliar as áreas residenciais da cidade, a Avenida Paulista foi a primeira via planejada de São Paulo e a primeira a ser asfaltada, dezoito anos após sua criação, consolidando-se como um dos principais marcos da cidade. Ao longo das décadas, casarões se instalaram nos quarteirões que a ladeavam e, mais tarde, deram lugar a arranha-céus, apartamentos de luxo, centros econômicos, hospitais, escolas, espaços de lazer, mudando sua vocação de eixo econômico para eixo cultural.

Em comemoração ao seu aniversário de 134 anos, celebrado no dia 8 de dezembro, instituições culturais residentes no endereço, como Casa das Rosas, Centro Cultural Fiesp, Itaú Cultural, Instituto Moreira Salles (IMS Paulista), Japan House São Paulo (JHSP), MASP, Sesc Avenida Paulista promovem no domingo, 7 de dezembro, das 10h às 17h, a quinta edição da Paulista Cultural: uma programação especial de intercâmbio de atrações e atividades culturais entre os espaços. A iniciativa, criada em 2017 busca fortalecer a identidade artística da Avenida Paulista. Para incentivar as visitas e passeios pelos 2.700 metros da avenida, o evento terá apresentações teatrais, oficinas de arte, contações de história, além das exposições em cartaz em cada um dos espaços, tudo gratuitamente.

A Casa das Rosas, um dos últimos casarões históricos da Avenida, abriga a atividade “Poesia com pincéis japoneses”, que destaca a técnica tradicional japonesa de pintura sumiê, idealizada pela Japan House São Paulo, instituição dedicada à difusão da cultural nipônica contemporânea. Já a JHSP recebe a oficina “Nengajo & Komorebi – Cartões postais em aquarela”, comandada pela equipe do Sesc Avenida Paulista e inspirada por tradições japonesas.

Quem visitar o Sesc Avenida Paulista no dia 7 pode participar da “Oficina de desenho e música” promovida pelo MASP, que combina processos de ilustração com trilha sonora ao vivo, enquanto o museu terá em sua programação o projeto de cotação de histórias da Casa das Rosas “O que te assombra? — o poder sobrenatural de contar histórias”, um passeio pelo universo de diferentes lendas de terror paulistanas.

Por sua vez, o Itaú Cultural recebe a oficina “Máscaras não convencionais”, promovida pelo IMS Paulista, propondo aos participantes a criação de máscaras com materiais reciclados. Já os amantes de fotografia podem experimentar mais dessa arte na oficina “Colorindo a luz: experimentos com giz sobre fotografia”, que explora a relação entre pintura e fotografia por meio de intervenções de giz pastel sobre fotos impressas, realizada pelo Centro Cultural Fiesp no prédio do IMS Paulista. Por fim, o Centro Cultural Fiesp recebe o espetáculo “Cavaco e sua Pulga”, organizado pelo Itaú Cultural, que narra as aventuras circenses em um circo de pulgas.

A proposta da Paulista Cultural reforça a união das instituições em seu propósito de aproximar a arte da vida urbana. Logo em sua primeira edição, o evento atraiu mais de 40 mil pessoas. Durante a pandemia de covid-19, a iniciativa precisou se adaptar ao ambiente digital, com edições virtuais, retornando ao formato presencial em 2024 e reunindo mais de 24 mil visitantes.

Serviço:



Evento: Paulista Cultural 2025

Quando: 7 de dezembro de 2025 (domingo), das 10h às 17h

Nessa data todas as atividades são gratuitas, assim como o acesso às instituições.

Para visitar as exposições do MASP, é necessário agendamento antecipado no site.

Programação completa no site da Paulista Cultural.

Casa das Rosas no MASP

O poder sobrenatural de contar histórias

Horário: 14h

Local: Vão livre do MASP

Centro Cultural Fiesp no IMS Paulista

Colorindo a luz: experimentos com giz sobre fotografia

Horário: 16h

Local: IMS Paulista

MASP no Sesc Avenida Paulista

Oficina de desenho e música com Catatau e YMA

Horário: 16h30

Local: Sesc Avenida Paulista

IMS Paulista no Itaú Cultural

Máscaras não convencionais (com Daniel Normal)

Horário: 15h

Local: Itaú Cultural

Itaú Cultural no Centro Cultural Fiesp

Espetáculo Cavaco e sua Pulga

Com a Cia. Tapioca

Horário: 11h30

Local: Esplanada do Centro Cultural FIESP

Japan House São Paulo na Casa das Rosas

Poesia com pincéis japoneses

Horário: duas sessões: às 10h30 e às 15h

Local: Casa das Rosas

Esta atividade do Educativo da JHSP conta com incentivos do ProAC, Programa de Ação Cultural, lei de incentivo à cultura do estado de São Paulo.

Sesc Avenida Paulista na Japan House São Paulo

Nengaj? & komorebi - Cartões postais em aquarela, com Bruno Mitsuo Makia

Horário: duas sessões: às 11h e às 14h

Local: Japan House São Paulo