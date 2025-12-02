Franquia DiscoverON anuncia expansão do modelo Edutech

A DiscoverON completa 20 anos de atuação no setor de educação, período em que desenvolveu e validou uma metodologia de ensino integrada e abrangente. A rede atende o público infantojuvenil, com foco na faixa etária de 6 a 18 anos, oferecendo uma formação que combina os pilares de inglês, tecnologia, programação e robótica. Este modelo busca atender à crescente demanda por competências digitais e globais, importantes para o futuro profissional dos jovens.

Fundada em 2005, a escola DiscoverON já impactou mais de 10 mil alunos com seu método e, recentemente, iniciou sua estratégia de crescimento por meio do modelo de franquias. A expansão visa replicar o modelo das unidades próprias em novas regiões. O foco no público infantojuvenil e a integração curricular buscam atender à demanda do mercado por profissionais com um perfil mais completo.

Cenário de crescimento no mercado de educação e tecnologia



O setor de educação e o de franchising têm demonstrado resiliência, atraindo um volume significativo de investimentos e mantendo um crescimento constante. Segundo dados do setor, o mercado de franquias faturou R$ 273 bilhões em 2024, e o segmento educacional, especificamente, movimentou mais de R$ 3 bilhões no terceiro trimestre, com crescimento de 3,4%.

Outros dados que contextualizam a demanda pelo modelo integrado da DiscoverON:

Educação e Tecnologia: o segmento de Educação no setor de franquias tem demonstrado crescimento consistente, com faturamento de R$ 15,5 bilhões em 2024, um avanço de 9% frente ao ano anterior (R$ 14,3 bilhões em 2023). O setor reforça seu impacto na formação e capacitação profissional no país, investindo em novas tecnologias, como no uso da inteligência artificial.

Trajetória e modelo pedagógico da DiscoverON



A história da DiscoverON nasceu da visão de seu fundador, Jefferson Ribeiro, que identificou a necessidade de um modelo de ensino verdadeiramente integrado e que fosse acessível há 20 anos.

“Nossa missão sempre foi democratizar o acesso a uma formação global para crianças e adolescentes, e fazer isso com qualidade”, diz Jefferson Ribeiro, fundador da DiscoverON.

Junto aos sócios Dalmo Pandufo e Isabella de Paula, o modelo pedagógico foi consolidado e aperfeiçoado especificamente para a faixa etária de 6 a 18 anos. O programa prepara os alunos para a certificação TOEFL®, um padrão internacional aceito em mais de 13 mil instituições globais. Concomitantemente, os estudantes desenvolvem competências em tecnologia, programação e robótica educacional, construindo um currículo que os prepara para os desafios do futuro. A rede utiliza uma abordagem que busca unir o ensino presencial com recursos tecnológicos.

Expansão estratégica via franchising



Após desenvolver e refinar o modelo de negócio em cinco unidades próprias, a DiscoverON iniciou a expansão por meio do sistema de franchising. Em menos de um ano de lançamento do modelo de franquia, a rede dobrou sua presença no mercado e obteve o aceite da Associação Brasileira de Franchising (ABF), o que confirma o cumprimento dos padrões exigidos para o setor.

O modelo de negócio da franquia oferece aos investidores uma combinação de fatores:

Validação de mercado: duas décadas de operação comprovada, com mais de 10 mil alunos atendidos, fornecendo dados e histórico que oferecem previsibilidade ao investidor.

Diferenciais pedagógicos integrados: currículo exclusivo que combina os quatro pilares (inglês, tecnologia, programação e robótica) atende à demanda dos pais por uma formação diferenciada para seus filhos.

Público-alvo qualificado: foco em crianças e adolescentes (6 a 18 anos) representa um público de interesse, cujos pais demonstram disposição em investir em educação e inovação.

Aporte para empreendedorismo: modelo busca democratizar o acesso ao empreendedorismo no setor educacional.

Receita recorrente: sistema de escola de idiomas assegura o pagamento de mensalidades ao longo do ciclo de estudo do aluno, contribuindo para uma receita recorrente e previsível que mitiga oscilações do mercado.

Visão de futuro e metas de crescimento



O crescimento da DiscoverON no formato de franquias demonstra a característica escalável do modelo de negócio. A proposta de aliar educação presencial, tecnologia e certificação internacional a posiciona de forma estratégica para capturar a demanda crescente por Edutechs.

“Atingir a marca de 10 mil vidas transformadas é a validação mais importante que poderíamos ter. Para os empreendedores, oferecemos a oportunidade de fazer parte de um movimento educacional que está apenas começando”, Jefferson Ribeiro.

A meta da companhia é transformar a DiscoverON em referência nacional como uma das principais Edutechs para o público infantojuvenil, mantendo o alto padrão de qualidade em escala nacional e atendendo a um mercado em expansão.

