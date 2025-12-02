SkillOnNet redefine jogos RNG com primeiro lançamento mundial do GAIA com tecnologia de IA

A SkillOnNet, marca mundial de entretenimento, anunciou o lançamento do GAIA Ruleta, uma experiência inovadora de roleta com tecnologia de IA.

O jogo, que já está disponível no PlayUZU México, com planos de expansão a outros mercados da rede SkillOnNet nos próximos meses, combina a emoção da roleta ao gerar números aleatórias (RNG) com realismo 3D de um crupier ao vivo. É o primeiro cassino online de roleta com IA do mundo em operação comercial.

Diferentemente das mesas RNG tradicionais, O GAIA Ruleta apresenta um crupier digital inteligente e interativo, personalizado para cada jogador. O GAIA assimila as preferências dos jogadores, adapta seu estilo de comunicação e provê assistência em tempo real, ajudando os usuários a entender apostas, o fluxo do jogo e estratégias.

Os jogadores podem discutir eventos do jogo - ao fazer perguntas sobre resultados, números anteriores, vitórias e derrotas, e revisar o histórico de partidas - como também conversar sobre assuntos do dia a dia, como hobbies, esportes, comidas, filmes, clima e muito mais, para tornar a experiência mais agradável.

Criado e desenvolvido internamente pela SkillOnNet, o GAIA significa agente de IA para videojogos. Ele usa o GPT-4.1-mini para o chat, que suporta todos os idiomas, permitindo que jogadores de todo o mundo conversem com ele em sua língua nativa.

Para jogadores que apreciam o toque pessoal de um crupier ao vivo, o GAIA proporciona a melhor alternativa possível. E, como usa tecnologia RNG, também oferece uma jogabilidade mais rápida e mais rodadas por sessão do que em um cassino real com crupier ao vivo.

Para a SkillOnNet, GAIA representa um grande passo adiante para videojogos orientados por IA e experiências de cassino personalizadas.

Jani Kontturi, Chefe do Departamento de Videojogos na SkillOnNet, disse: "Com o GAIA Ruleta, redefinimos o que é possível no entretenimento de cassino RNG e estamos orgulhosos de trazer a nossos jogadores algo verdadeiramente revolucionário. O PlayUZU sempre se centrou em imparcialidade, diversão e entretenimento inovador, e o GAIA cumpre com perfeição esta promessa. Este lançamento irá definir um novo padrão para o que os jogadores podem esperar da roleta online."

Sobre a SkillOnNet

A SkillOnNet é um grupo líder em entretenimento de iGaming, que leva energia e criatividade a mercados regulamentados ao redor do mundo. Com mais de 30 marcas de destaque, incluindo PlayOJO e BacanaPlay, oferecemos experiências de cassino online seguras, inteligentes e extremamente divertidas.

Agimos com rapidez, pensamos grande e nos divertimos muito, pois na SON, não estamos apenas no ramo dos jogos. Somos especialistas em jogar.

