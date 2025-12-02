Análise de crédito B2B ganha força na expansão internacional

A análise de crédito especializada em operações Business to Business (B2B) tem se consolidado como um dos pilares estratégicos para empresas brasileiras que buscam expandir suas atividades em mercados internacionais. Em um cenário marcado por volatilidade econômica, crescimento da inadimplência e maior complexidade nas relações comerciais, a avaliação precisa da capacidade financeira de parceiros e clientes se tornou fundamental para garantir segurança e sustentabilidade nas operações.



Dados recentes reforçam essa tendência. Uma pesquisa da Serasa Experian mostra que as micro e pequenas empresas (MPEs) registraram aumento de 13,1% na busca por crédito, com destaque para os segmentos de Comércio e Serviços, que cresceram 12%. Esse movimento evidencia a necessidade de soluções mais sofisticadas de análise, capazes de atender tanto às demandas internas quanto às exigências de negociações internacionais.



Outro levantamento, realizado pela Fundação Dom Cabral em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), indica que as companhias nacionais estão aperfeiçoando a forma de conquistar novos mercados. Embora a exportação apareça como a principal modalidade de entrada em outros países, apenas 13,4% das empresas iniciaram a internacionalização por meio de investimentos diretos no exterior.



Esse dado revela que, para a maioria das organizações, a expansão internacional ainda depende fortemente de operações comerciais que exigem avaliação criteriosa de crédito e risco. Para Francisco Eduardo Broering Gomes, CEO da Fairfield Proteção e Inteligência Financeira, o cenário atual da análise de crédito B2B no Brasil tem combinado avanços tecnológicos com desafios estruturais.



“As empresas têm buscado soluções integradas que unam inteligência de dados, automação e análises apuradas de concessão de crédito para reduzir riscos e otimizar a tomada de decisão. O principal desafio está na qualidade e atualização das informações cadastrais e financeiras dos clientes, em um ambiente econômico cada vez mais volátil”, afirma.



Tecnologia e inteligência de dados na avaliação de risco

Nesse contexto, a Fairfield desenvolveu a plataforma 4SCORE para apoiar empresas na avaliação de risco e na tomada de decisão em negociações comerciais no Brasil e no exterior. A solução, concebida como uma extensão estratégica da operação da corretora, integra tecnologia de dados e inteligência analítica para oferecer maior segurança às transações corporativas.



Broering Gomes explica que a ferramenta atua como um hub de avaliação de risco que combina informações financeiras, comportamentais e de mercado. “A plataforma permite antecipar inadimplências, definir limites de crédito adequados e estruturar políticas comerciais com base em risco real. Ao automatizar a análise e oferecer insights preditivos, reduz significativamente a exposição a perdas”, pontua.



O diferencial da plataforma em relação aos modelos tradicionais, segundo o CEO, está na capacidade de integrar variáveis de comportamento de pagamento, tendências macroeconômicas e indicadores setoriais em tempo real. “Enquanto metodologias convencionais se apoiam em dados cadastrais e históricos financeiros, a plataforma utiliza inteligência artificial e bases globais de informações para oferecer uma visão 360º do risco de contraparte, especialmente relevante em negociações internacionais”, afirma.



A aplicação prática da solução já pode ser observada em empresas brasileiras que atuam em exportação e expansão internacional. Broering Gomes relata que companhias dos setores industrial e agroalimentar conseguiram reduzir o tempo de avaliação de crédito e aumentar a taxa de aprovação de novos clientes no exterior, mantendo índices de inadimplência abaixo da média de mercado. “Esses resultados mostram como o uso da inteligência de dados e da automatização torna o processo de expansão internacional mais ágil e seguro”, ressalta.



Além disso, o executivo destaca que a 4SCORE contribui diretamente para decisões estratégicas nos departamentos financeiros, em operações de alto valor ou com prazos estendidos. “A plataforma fornece uma visão preditiva da capacidade de pagamento e da solidez financeira dos clientes, permitindo ajustes dinâmicos em políticas de crédito, prazos e garantias”.



“Isso possibilita que a área financeira atue de maneira mais assertiva na alocação de capital, na negociação de condições comerciais e na definição de estratégias de crescimento sustentado, equilibrando segurança e competitividade em cada transação”, completa Francisco.



Segundo o executivo, os próximos passos incluem ampliar a integração da ferramenta com plataformas financeiras e sistemas de gestão corporativa, fortalecendo parcerias tecnológicas e expandindo a base de dados internacionais. “Diferente das fintechs tradicionais, que atuam apenas no financiamento, a 4SCORE se propõe a ser o elo entre análise de crédito, decisão estratégica e mitigação de risco, oferecendo às empresas um modelo preditivo e personalizado para cada setor”, conclui.

Para saber mais, basta acessar: https://www.fairfield.com.br/analise-de-credito