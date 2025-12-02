Cartão premiação amplia opções de recompensa ao funcionário

Entre empresas que buscam formas de reconhecer e motivar os seus colaboradores, o cartão premiação se estabeleceu como uma opção. A possibilidade de o profissional escolher como usar o recurso é um fator visto como útil: ao contrário de outras modalidades, ele permite compras físicas, online e pagamento de serviços, saques em dinheiro e até compras internacionais.



André Lima, diretor da empresa especializada Pay Prêmio, explica que o cartão premiação pode ser usado desde ocasiões especiais até programas recorrentes de reconhecimento de funcionários por metas atingidas, desempenhos notáveis ou outros feitos atingidos no ambiente de trabalho.



“Alguns exemplos de utilização são em programas de incentivo de vendas, reconhecimento de performance e resultados, bonificação por projetos entregues, prêmios por assiduidade, qualidade ou indicadores operacionais, ações de final de ano, aniversários ou datas comemorativas”, ilustra Lima.

A adesão ao cartão premiação tem sido ampla, segundo o executivo. Os setores que mais demonstram preferência por essa alternativa abrangem varejo, franquias, indústria, call centers, empresas de tecnologia, serviços financeiros, vendas diretas e comerciais.

De modo geral, empresas com forte cultura de metas, alta competitividade e grande volume de colaboradores entendem o cartão premiação como uma ferramenta de eficiência e retenção de talentos, explica Lima. Em relação a esse último ponto, ele esclarece que muitos negócios sofrem com a saída de bons profissionais e podem ter mais chances de aumentar a permanência de profissionais se oferecerem incentivos não encontrados em outras empresas.

“Reconhecimento é um dos maiores motivadores humanos. Colaboradores valorizados produzem mais, permanecem mais tempo na empresa e constroem um clima organizacional positivo. Premiar não é custo — é investimento estratégico em pessoas e resultados”, defende Lima.

Em contexto, uma pesquisa da Robert Half indicou que os profissionais dão valor à possibilidade de escolher os incentivos de acordo com suas necessidades individuais. Por outro lado, apenas 21% afirmam ter essa opção onde trabalham, um cenário que poderia ser alterado com a adoção do cartão premiação, devido ao fato de permitir que a pessoa escolha como gastar o valor recebido, analisa o representante da Pay Prêmio.

“Com a Reforma Trabalhista (Lei 13.467/2017), os prêmios passaram a ter natureza indenizatória, desde que vinculados a desempenho acima do esperado. Isso significa que o valor pago não integra o salário, não gera vínculo empregatício e não sofre incidência de encargos trabalhistas e previdenciários. O cartão premiação pode garantir conformidade legal tanto para a empresa quanto para o colaborador”, esclarece Lima.

A redução de custo é de até 49% ao eliminar esses encargos, além da dispensa logística de prêmios físicos e processos internos complexos, diz o diretor da Pay Prêmio. A solução de cartão premiação da marca, por exemplo, tem gestão digital, com recargas, relatórios, extratos e controle em tempo real.

A Pay Prêmio tem investido na ampliação da plataforma digital com análises de desempenho e relatórios inteligentes, integração com sistemas de recursos humanos (RH) e com sistemas de planejamento de recursos empresariais (ERPs), além de expansão de soluções 100% digitais, como Wallet, cartão cardless e Pix Prêmio.

