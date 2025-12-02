Confiax lança nova versão do 4Seg com melhorias tecnológicas

A Confiax, corretora especializada em soluções imobiliárias com mais de 13 anos de atuação no mercado, anunciou o lançamento da nova versão do 4Seg, plataforma digital voltada à análise e contratação de seguro fiança, seguro de incêndio para locações e título de capitalização.

A atualização do sistema multicálculo incorpora melhorias tecnológicas, integração com novas seguradoras e uma experiência de uso mais fluida, com o objetivo de tornar o processo mais ágil e eficiente para imobiliárias e inquilinos.



O movimento acompanha uma tendência crescente de digitalização no mercado de locação, que exige soluções mais rápidas e menos burocráticas. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgados pelo portal da CBN, apontam que o número de domicílios alugados cresceu nos últimos anos. Em 2024, cerca de 23% dos domicílios estavam nessa condição, o que corresponde a 17,8 milhões de endereços. Em relação ao ano anterior, houve um aumento de 5,3%, o que reforça a relevância de soluções que atendam à demanda por agilidade e eficiência nesse segmento.



Nesse contexto, o novo 4Seg surge com a premissa de ser uma resposta às transformações do setor. Entre as principais novidades da plataforma estão a interface, com navegação mais intuitiva, e a integração da assinatura eletrônica diretamente no fluxo de contratação. Com isso, o processo pode ser realizado integralmente dentro do sistema, sem a necessidade de recorrer a ferramentas externas.



“Antes, imobiliárias precisavam orientar o cliente em uma segunda jornada fora da plataforma. Agora, todo o processo acontece dentro do sistema, do início da análise à conclusão do contrato”, explica Felipe Gomes, diretor comercial e cofundador da Confiax Seguros.



A atualização também inclui a entrada de novas seguradoras no sistema. A Pottenccial passa a oferecer seguro fiança, enquanto a Tokio Marine disponibiliza opções tanto de fiança quanto de incêndio. Já a Porto Seguro, que operava com seguro incêndio, teve seu processo de integração aprimorado. Segundo Felipe Gomes, essa expansão pode ampliar a capacidade das imobiliárias de oferecer alternativas adequadas a diferentes perfis de clientes.



“Com mais opções dentro do 4Seg, queremos aumentar as chances de aprovação e permitir que o corretor escolha a solução mais aderente ao perfil do inquilino e ao nível de garantia desejado pelo proprietário”, afirma.



O executivo explica que, do ponto de vista técnico, o motor de análise da plataforma foi otimizado, mantendo a capacidade de aprovação em até quatro segundos. Já a performance geral foi reforçada com redução no tempo de processamento, maior estabilidade e integração via API.



Ele destaca ainda que a nova versão também reforça padrões de segurança, com autenticação, criptografia e governança alinhadas às normas do setor. “A evolução do 4Seg foi construída com base em rigor técnico e integração sólida com corretoras, buscando garantir eficiência sem comprometer a conformidade.”



A expectativa da Confiax é que as melhorias contribuam para uma aprovação mais rápida e assertiva de contratos de locação, reduzindo atritos entre imobiliária, inquilino e proprietário. A empresa também aposta no aumento da conversão nas imobiliárias parceiras, ao liberar o time comercial de tarefas operacionais e permitir maior foco na negociação.



“O novo sistema nasce com objetivo de simplificar a vida das imobiliárias e tornar o processo de locação mais rápido, moderno e eficiente. A evolução busca ir além do visual e representar um salto tecnológico que pode reduzir etapas, aumentar aprovações e melhorar a experiência do inquilino e do time comercial”, avalia o diretor comercial.



Com a nova versão, a Confiax busca reforçar seu posicionamento dentro de um ecossistema de inovação voltado ao mercado imobiliário. “Estamos preparando o terreno para uma integração maior entre o mercado imobiliário e soluções digitais. O 4Seg é um passo importante dentro desse processo”, conclui Felipe Gomes.



Para saber mais, basta acessar: http://www.confiaxseguros.com.br